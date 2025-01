FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag unmittelbar vor der Amtseinführung des designierten US-Präsidenten Donald Trump deutlich gestiegen. Am Nachmittag sprang die Gemeinschaftswährung über 1,04 US-Dollar auf ein Tageshoch bei 1,0430 Dollar. Damit ist der Kurs seit dem Morgen mehr als einen Cent gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am frühen Nachmittag noch deutlich tiefer auf 1,0316 (Freitag: 1,0298) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9693 (0,9710) Euro.

Auslöser für den Kurssprung sind Spekulationen, dass die neue US-Regierung keine Eile mit der Änderung ihrer Handelspolitik hat. Unter anderem hatte die Zeitung "Wall Street Journal" berichtet, dass es wohl keine schnellen Erhöhungen der Zölle geben werde. Die Aussicht auf eine Verzögerung sorgte für Erleichterung und eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten, was den als sicher geltenden US-Dollar am Nachmittag belastete.

Neue Impulse durch die Veröffentlichung frischer Konjunkturdaten gab es nicht. Zudem bleiben die US-Börsen am Montag wegen des Feiertags "Martin Luther King Day" geschlossen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84588 (0,84453) britische Pfund, 161,36 (160,23) japanische Yen und 0,9429 (0,9394) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete am Nachmittag in London 2.708 Dollar. Das waren etwa 5 Dollar mehr als am Freitag./jkr/he