München (ots) -Das von den Regierungsfraktionen in den Bundestag eingebrachte Biogaspaket ist aus Sicht der CSU-Landtagsfraktion unzureichend ausgestaltet und wurde viel zu spät präsentiert. Dadurch droht eine Stilllegungswelle von Biogasanlagen und damit eine weitere Verschärfung der ohnehin angespannten Energieversorgung in Deutschland. Daher fordert die CSU-Landtagsfraktion, unverzüglich eine kurzfristig wirksame Übergangslösung auf Bundesebene zu erwirken und sich auf Bundesebene nachdrücklich für die Stärkung von Biomasse- und Biogasanlagen einzusetzen. Insbesondere bedarf es einer Anhebung des Ausschreibungsvolumens für das Jahr 2025, um die finanzielle Grundlage für den Weiterbetrieb der Anlagen sicherzustellen.Dazu Kerstin Schreyer, energiepolitische Sprecherin der CSU-Landtagsfraktion:"Für die CSU ist und bleibt die regionale, nachhaltige und grundlastfähige Energie- und Wärmegewinnung aus Biogas und Biomasse ein essentieller Bestandteil der Energiewende. Sie leistet nicht nur einen ausschlaggebenden Beitrag zur regionalen Energieversorgung, sondern fördert auch die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern. Bayern ist das Bundesland mit den meistens Biogasanlagen. Jede vierte deutsche Biogasanlage steht hier. Die bisherige Bundesregierung hat die Bioenergie sträflich vernachlässigt und die Potenziale für den Klimaschutz ignoriert. Das zeigt sich auch im vorgelegten Biogaspaket, das nicht nur unzureichend ist, sondern auch viel zu spät kommt. Angesichts der knappen verbleibenden Zeit in dieser Legislaturperiode fordern wir eine Übergangslösung mit einer kurzfristigen Anhebung des Ausschreibungsvolumens für 2025. Nur so kann die befürchtete Stilllegungswelle noch verhindert werden."Pressekontakt:Sebastian KraftPressesprecherE-Mail: sebastian.kraft@csu-landtag.deMichaela LochnerStv. PressesprecherinE-Mail: michaela.lochner@csu-landtag.deTobias KlahrStv. PressesprecherE-Mail: tobias.klahr@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53955/5953166