Top-Experte bleibt bullisch für Ethereum, während MIND über 2,5 Mio. $ steigt

Die gesamte Welt schaut heute in die USA, wo Donald J. Trump erneut zum Präsidenten vereidigt wird. Der Kryptomarkt dürfte sich hier insbesondere für Executive Orders interessieren, die den digitalen Währungsmarkt betreffen. Nachdem die Trump-Familie in den letzten beiden Tagen zwei Meme-Coins startete, machte das DeFi-Projekt WorldLibertyFinancial zuletzt mit ETH-Käufen auf sich aufmerksam. Doch es gibt weitere Argumente, warum ein führender Experte bullisch für ETH bleit.

Derweil explodiert der Krypto-Presale von MIND of Pepe bereits über 2,5 Millionen US-Dollar. In wenigen Tagen konnte der neue AI Agent eine steigende Nachfrage generieren - hier setzt MIND mit Memes und Künstliche Intelligenz auf zwei heiße Krpyto-Trends für 2025.

Krypto Prognose: Bullisch für ETH! Das sind die Gründe

Der führende Krypto-Analyst Ali Martinez bleibt optimistisch in Bezug auf Ethereum, da historische Daten auf ein starkes erstes Quartal für ETH hindeuten. Besonders in ungeraden Jahren zeigt Ethereum laut seiner Analyse die beste Performance. Diese saisonale Tendenz könnte erklären, warum institutionelle Anleger, sogenannte Wale, in der vergangenen Woche über eine Milliarde US-Dollar in ETH investiert haben. Diese wetten erneut auf die bullische Saisonalität, insbesondere nach einem Halving-Jahr. Die anhaltenden Kapitalzuflüsse zeigen sich auch in den erheblichen Abflüssen von Ethereum von Krypto-Börsen. In den letzten vier Wochen wurden rund 540.000 ETH im Wert von 1,84 Milliarden US-Dollar von Handelsplattformen abgezogen. Solche Bewegungen deuten darauf hin, dass Investoren Ethereum langfristig halten möchten, was das Angebot auf dem Markt verknappen und potenziell den Preis nach oben treiben könnte.

Martinez betont jedoch, dass Ethereum wichtige Widerstandsniveaus überwinden muss, um eine nachhaltige bullische Bewegung zu bestätigen. Die Zone zwischen 3.360 und 3.450 US-Dollar stellt aktuell eine bedeutende Hürde dar. Sollte der Preis diese Marke überschreiten, könnte ein Anstieg in Richtung der psychologisch wichtigen 4.000 US-Dollar-Marke erfolgen. Technisch betrachtet könnte Ethereum zudem ein inverses Head-and-Shoulders-Pattern bilden, dessen potenzielles Ziel bei rund 7.000 US-Dollar liegt. Dieses Kursziel korrespondiert mit dem MVRV-Preisband von 3,2, das in vergangenen Bullenzyklen eine zentrale Rolle gespielt hat. Schließlich konnte ETH immer dieses Preisband überwinden.

Gleichzeitig weist der Analyst jedoch auf Risiken hin, die das bullische Setup invalidieren könnten. Das Wachstum des Ethereum-Netzwerks hat sich verlangsamt, da die Anzahl neuer Adressen um 9,32 Prozent gesunken ist. Dies könnte ein Zeichen für eine nachlassende Akzeptanz sein. Zudem wird die Unterstützungszone zwischen 2.700 und 3.000 US-Dollar als essenziell angesehen, da ein Durchbruch nach unten das bullische Szenario gefährden könnte. Solange Ethereum also über diesem Support verharrt, bleibt die Prognose bullisch.

MIND of Pepe explodiert über 2,5 Millionen US-Dollar: AI Agents & Meme-Coins

MIND of Pepe verknüpft derweil künstliche Intelligenz mit dem Marktsegment der Meme-Coins und hat im Presale bereits über 2,5 Millionen US-Dollar eingesammelt. Die initiale Nachfrage in der ersten Woche des Vorverkaufs weckt Fantasie. Anleger zeigen großes Interesse am nativen MIND Token.

Der Fokus liegt auf einem autonomen AI-Agenten, der Marktdaten analysiert und Trends in Echtzeit erkennt. Diese Analysen stehen ausschließlich Token-Inhabern zur Verfügung und bieten potenziell einen Vorteil bei Investmententscheidungen. Das Zentrum ist die sogenannte Hive-Mind-Analyse. Hierbei werden Daten aus verschiedenen Quellen kombiniert, um gezielte Einblicke in den Markt zu gewinnen. Diese Funktion soll den Zugang zu lukrativen Möglichkeiten ermöglichen. Zusätzlich fördert MIND of Pepe eine aktive Community-Interaktion über Plattformen wie Twitter, wo die AI eigenständig agiert.

Von den insgesamt über 100 Milliarden Token sind 22 Prozent für den Presale vorgesehen, während 30 Prozent in die Entwicklung fließen. Weitere Anteile gehen an Marketing, Staking-Belohnungen und die Sicherstellung von Liquidität. Dieses Konzept soll langfristige Stabilität und Wachstum sichern.

Die Roadmap teilt sich in drei Phasen auf: Presale, Token-Launch mit Börsennotierung und die Aktivierung des autonomen AI-Agenten. Die Kombination aus exklusiven Analysen und innovativer Technologie macht MIND of Pepe zu einem ambitionierten Projekt. Wenn Anleger 2025 wieder in AI Agents investieren, könnte auch MIND eine spannende Option sein.

Der Preis wird im Presale bereits morgen das nächste Mal angehoben. Anleger können sich hier noch günstig an MIND beteiligen und für 0,0031635 US-Dollar investieren. Dies gelingt mit einem einfachen Token-Swap gegen ETH, USDT oder BNB.

