Bitcoin & DAX: Rekordhoch zu Trumps Amtseinführung! Gold und Aktien (MicroStrategy, Apple) im Fokus

Anzeige / Werbung

Auf Impulse seitens der Wall Street müssen wir heute aufgrund eines Feiertages jedoch verzichten. Zudem wird der neue US-Präsident Donald Trump vereidigt und könnte dann direkt die ersten Beschlüsse umsetzen. Auf diese Impulse dürfen wir gespannt sein. Erst am Wochenende revidierte er die Entscheidung des Supreme Court, die TikTok-App in Amerika zu sperren. Eine Frist zum Verkauf war zuvor verstrichen, doch das Verfahren selbst hatte Donald Trump noch vor wenigen Jahren initiiert. Kommt daher auch im Zollstreit eine Kehrtwende?

Ohne Kehrtwende honoriert der Kryptomarkt die Amtseinführung. Im Bitcoin stehen zum Wochenstart neue Rekordhochs zu Buche und auch Meme-Coins von Donald Trump und seiner Frau werden am Markt gern gekauft. Dagegen ist die Bewegung im Euro-Dollar kaum sichtbar, aber womöglich mit größerer Tragweite ausgestattet.

Kurz vor einem neuen Hoch steht der Goldpreis. Rund 80 US-Dollar trennen ihn von einem weiteren Rekord. Bei WHSelfInvest kannst Du übrigens auch kleine Unzen direkt handeln!

Danach blickten wir auf die Tops und Flops bei den Indizes. Erstaunlicherweise war Apple der große Verlierer der Vorwoche im Dow Jones. Das Chartbild dreht langsam und die Gründe liegen auf der Hand, es waren die schlechten Verkäufe der iPhones in Asien. Kann das nächste Update das Interesse an den Produkten erneut vergrößern?

Ganz vorn rangierten diesmal die Bankenwerte und trieben den Dow Jones entsprechend nach oben. JPMorgan Chase und Goldman Sachs vermeldeten Rekordzahlen. Was der CEO an Gehaltszuwachs erhielt erörtern wir eben, wie das Chartbild am Rekordhoch. Der gesamten Branche scheint es weiter gut zu gehen und Donald Trump steht für weitere Deregulierung ein.

Im Nasdaq war MicroStrategy der Top-Gewinner und kann direkt vom Run auf den Bitcoin profitieren. Welche Strategie der CEO hier für die weitere Partizipation an den Kursgewinnen anwendet, erfährst Du im Video.

Mit der neuen Regierung dürften auch Investitionen in Infrastruktur anstehen. Caterpillar ist mit seinen Baumaschinen davon unmittelbar positiv betroffen. Der Aktienkurs hat die jüngste Konsolidierung bereits verlassen.

Eine mögliche Übernahme bei Intel hat den Kurs deutlich anziehen lassen. Ob Elon Musk oder Qualcomm der Käufer sein wird und wie nachhaltig diese News vom Freitag ist, werden wir erfahren. Trotz der Gegenbewegung blieb die Aktie im Abwärtstrend.

Mit Blick auf die neue Woche und Quartalszahlen bei Netflix, Texas Instruments, Johnson&Johnson sowie Procter&Gamble schauten wir uns P&G einmal genauer an. Konsumgüter könnten von der weiteren wirtschaftlichen Erholung in den USA recht linear profitieren. Zudem hat das Unternehmen eine hohe Dividende.

Weitere Aktienanalysen gab es nach dem offiziellen Teil aus der Community zu besprechen.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

Komm daher gern mit Deinen Fragen und Wunschwerten zum nächsten Format hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an.

Neues interaktives Format zu den US-Arbeitsmarktdaten. Jetzt kostenlos anmelden

Alle US-Aktien und Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.