Montreal (ots/PRNewswire) -Die Holand Automotive Group, ein führendes Unternehmen im Bereich des Luxus-Autohandels und Eigentümer von Ferrari Quebec in Montreal sowie von Ferrari of South Bay und Ferrari of Rancho Mirage in Kalifornien, gibt mit Stolz seine Expansion nach Europa durch die Übernahme von Forza Rossa, dem einzigen Ferrari-Händler in Rumänien, bekannt. Mit dem neuen Ferrari of Bukarest wagt die Gruppe erstmals den Schritt auf den europäischen Markt und festigt damit ihre weltweite Präsenz in der Luxusautomobilbranche.Das einzige Ferrari-Autohaus des Landes liegt ideal in der rumänischen Hauptstadt und ist dafür bekannt, eine wohlhabende Kundschaft zu bedienen. "Rumänien ist ein verstecktes Juwel", sagt Gad Bitton, Präsident und CEO der Holand Automotive Group. "Die Nähe zu den wichtigsten europäischen Märkten und der wachsende Wohlstand machen die Region ideal für das Wachstum der Luxusautomobilbranche, mit strategischem Zugang zu den Nachbarregionen."Ein neues Kapitel im Luxus-AutohandelDie Aufnahme von Ferrari of Bukarest spiegelt das Engagement der Holand Automotive Group wider, das Kundenerlebnis zu verbessern und den Luxusautomobilmarkt voranzutreiben. "Rumänien birgt ein immenses Potenzial, und wir freuen uns darauf, unser bewährtes Fachwissen und unsere branchenführenden Best Practices einzubringen, um das Kundenerlebnis bei Ferrari of Bucharest zu verbessern", fügt Gad Bitton hinzu.Das Erbe der Exzellenz ausbauenVon ihrem Hauptsitz in Montreal aus hat sich die Holand Automotive Group als wichtiger Akteur in der Welt der Luxus- und Exotenfahrzeuge etabliert. Die Gruppe betreibt ein beeindruckendes Portfolio von Premium- und Ultraluxus-Franchises, darunter Ferrari Quebec, Ferrari of South Bay, Ferrari of Rancho Mirage, Rolls-Royce Motor Cars Quebec, Lamborghini Palm Beach und McLaren Ville de Québec. Das Unternehmen ist in Kanada, den Vereinigten Staaten und jetzt auch in Europa tätig. Die Aufnahme von Ferrari in Bukarest stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte der Holand Automotive Group dar und positioniert das Unternehmen als globalen Marktführer im Bereich der Luxusautomobile.Zur Gruppe gehört auch die renommierte Rennstrecke Circuit Mont-Tremblant in Kanada, die exklusive Motorsportveranstaltungen und -erlebnisse bietet.Mit dieser jüngsten Akquisition unterstreicht die Holand Automotive Group ihre globalen Ambitionen und ihr Engagement, neue Märkte für Luxusautomobile zu erschließen. Weitere Informationen finden Sie unter holandleasing.com.Informationen - Europa: Bogdan Jambori, General Manager, Ferrari of Bukarest, bogdan.jambori@ferraribucharest.ro; Information - Nordamerika: Rocco Franze, Finanzkontrolleur, Senior Sales Assistant, Ferrari Quebec, rocco.franze@ferrariquebec.com