DOW JONES--Mit etwas festerer Tendenz hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Montag beendet. Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 12.037 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 13,63 (zuvor: 24,95) Millionen Aktien.

Unterstützung kam von einem Artikel des Wall Street Journal. Demnach wird der neue US-Präsident Donald Trump nicht gleich am Tag seiner Amtseinführung neue Einfuhrzölle in Kraft setzen. Das bedeute zwar nicht, dass er dies nicht noch tun werde, hieß es im Handel, der Artikel unterstreiche aber die Hoffnung, dass die Zollpolitik von Trump letztlich nicht so schädlich sein werde wie zunächst angekündigt. Impulse von der Wall Street erhielt der Markt indessen nicht, denn die US-Börsen waren am Montag wegen des Feiertags Martin Luther King Day geschlossen.

Kühne + Nagel führten den SMI mit einem Plus von 2,4 Prozent an. Unter den übrigen Konjunkturzyklikern rückten ABB um 0,6 Prozent vor, Holcim um 0,2 Prozent und Sika um 1,2 Prozent.

Die Aktien der Großbank UBS verbesserten sich um 2 Prozent. Auch europaweit standen Banken auf der Liste der Gewinner.

Gesucht war ferner das als defensiv geltende Schwergewicht Nestle (+0,4%). Die beiden ebenfalls schwergewichteten Pharmawerte Novartis und Roche tendierten uneinheitlich. Novartis schlossen 0,1 Prozent niedriger, während Roche um 0,6 Prozent zulegten.

Unter den Nebenwerten profitierten Meyer Burger zunächst davon, dass sich das angeschlagene Solarunternehmen zusätzliche Finanzmittel gesichert hat und einen Verkauf prüft. Im frühen Handel sprangen die Titel bis auf 4,00 Franken. Zum Handelsschluss notierten sie noch 1 Prozent höher bei 2,73 Franken.

