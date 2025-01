US-Bürger verkaufen massiv Aktien und Gold, um Bitcoin zu kaufen!

In wenigen Stunden wird Donald Trump erneut sein Amt als US-Präsident antreten. Das ist der Moment, auf den ein Großteil aller Krypto-Analysten und Anleger gewartet hat. Viele gehen davon aus, dass die zweite Präsidentschaft von Trump mit einem gewaltigen Bullenmarkt einhergehen wird. Das ist auch nicht verwunderlich, denn Trump hat offenbar zahlreiche Dekrete für seinen Amtsantritt geplant.

Wie viele davon sich mit dem Kryptomarkt befassen, ist nicht bekannt. Doch erst gestern hat Michael Saylor sich mit dem gesamten Kabinett der neuen US-Regierung getroffen und es ist davon auszugehen, dass auch das Thema der strategischen Krypto-Reserven besprochen wurde. Kein Wunder also, dass immer mehr Amerikaner ihre Assets verkaufen, um mehr Bitcoin zu kaufen.

LATEST: Bitcoin miner MARA Holdings CEO Fred Thiel and Michael Saylor met with the entire Trump administration incoming cabinet. pic.twitter.com/vEm1wpHIqg - Cointelegraph (@Cointelegraph) January 20, 2025

Besitzen bald mehr als die Hälfte aller US-Bürger Bitcoin?

Donald Trumps Wahlsieg hat offenbar nicht nur in der Krypto-Community große Hoffnungen auf einen starken Bull Run im Bitcoin geschürt. Auch in der restlichen amerikanischen Bevölkerung, die sich ohnehin deutlich mehr in Investments betätigt als die Deutsche, scheint der Krypto-Optimismus entflammt worden zu sein.

Wie Bitcoin News heute auf X (ehemals Twitter) berichtete, gab es eine Umfrage eines Instituts namens ChainPlay gegeben. Der zufolge haben über 52 Prozent der Amerikaner Aktien und Gold aus ihren Portfolios verkauft, um Bitcoins zu kaufen. Über 38 Prozent der Amerikaner, die bereits Kryptowährungen besitzen, haben ihre Investments nach Donald Trumps Wahlsieg aufgestockt.

NEW: 52% of Americans sold stocks or gold to buy Bitcoin, 38% increased cryptocurrency investments after Trump's win, and 77% plan to increase cryptocurrency investments in 2025, according to ChainPlay survey. pic.twitter.com/JAmDeLAqjD - Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) January 20, 2025

Mit Donald Trump kommt auch eine Regierung ins Amt, die so gut wie ausschließlich aus Krypto-Enthusiasten besteht. Damit erhält der Kryptomarkt breiten Rückenwind von der Regierung der größten Volkswirtschaft der Welt. Es ist also nicht verwunderlich, dass die Erwartungen an den nächsten Bullenmarkt unglaublich sind. Anleger mit dem richtigen Wissen und den richtigen Strategien könnten in dieser Phase eine Menge Geld verdienen. Ein Projekt, das Anlegern dabei helfen könnte, ist Wall Street Pepe ($WEPE).

Das ist die große Stärke von Wall Street Pepe

Wall Street Pepe ist ein neuer Meme Coin, der seiner Community nicht nur hohe Gewinne einbringen will, sondern auch etwas zurückgeben möchte. Denn auch im Kryptomarkt herrschen trotz seines transparenten Aufbaus unfaire Bedingungen. Das liegt daran, dass Krypto-Wale zum Beispiels manchmal über News zu neuen Coins verfügen und diese auch mit speziellen Handelsstrategien handeln.

Doch Wall Street Pepe möchte Privatanlegern nun diese Insights auch verfügbar machen. Zumindest seinen Investoren. Deshalb ist die $WEPE-Community innerhalb weniger Wochen auf über 52.000 Anleger angewachsen. Obwohl die $WEPE-Token derzeit noch im Vorverkauf erhältlich sind, haben Anleger bereits über 53 Millionen Dollar investiert, weshalb Analysten bereits vom nächsten Milliarden Dollar Meme Coin sprechen.

(Die Vorverkaufssumme von $WEPE ist innerhalb weniger Wochen auf 53,3 Mio. US-Dollar gestiegen - Quelle: wallstreetpepe.com)

Noch nie hat ein Meme Coin schon während des Presales in so kurzer Zeit eine so hohe Summe umgesetzt. Damit stehen die Chancen auf eine Kursexplosion nach dem Handelsstart an den Börsen sehr gut. Außerdem ist eine Staking-Funktion integriert, die Investoren, die ihre $WEPE-Token im Staking-Protokoll binden, eine Rendite von über 20 % auszahlt. Da diese Funktion bereits von den meisten Käufern genutzt wird, ist das Angebot beim Launch knapp, da gestakte Token nicht sofort wieder verkauft werden können. Gleichzeitig ist die Nachfrage extrem hoch, sodass die bullishen Prognosen der Analysten tatsächlich eintreten könnten.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.