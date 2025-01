WASHINGTON (dpa-AFX) - Donald Trump beklagt in seiner ersten Rede als neuer US-Präsident eine Krise des Vertrauens in die politische Führung der Vereinigten Staaten. "Während wir uns heute versammeln, sieht sich unsere Regierung mit einer Vertrauenskrise konfrontiert. Viele Jahre lang hat ein radikales und korruptes Establishment unseren Bürgern Macht und Reichtum entzogen, während die Säulen unserer Gesellschaft zerbrochen und scheinbar in völligem Verfall lagen", sagte Trump bei der Rede während seiner Amtseinführung im Kapitol in der Hauptstadt Washington. Nun aber stehe die Supermacht "am Beginn einer aufregenden neuen Ära des nationalen Erfolgs"./scb/DP/nas