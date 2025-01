Berlin (ots) -Im Rahmen der Veranstaltung "Spotlight Innovation" auf dem ErlebnisBauernhof der Grünen Woche wurden heute die Gewinner des Innovationspreises Moderne Landwirtschaft 2025 gekürt. In der Hauptkategorie überzeugte das Startup SAM-Dimension Unkrautkartierung, (https://www.sam-dimension.com/kartierung) während der Sonderpreis "Regenerative Landwirtschaft" an Hofgut Dettenberg (https://hofgut-dettenberg.de/) verliehen wurde. Der vom Forum Moderne Landwirtschaft (http://www.moderne-landwirtschaft.de) und top agrar (http://www.topagrar.com) verliehene Preis zeichnet jedes Jahr innovative Ansätze aus, die zur nachhaltigen Weiterentwicklung der Landwirtschaft beitragen.Präzisionstechnologie auf den Punkt gebracht: SAM-DimensionIn der Hauptkategorie konnte sich das Leipziger Startup SAM-Dimension durchsetzen. Das Unternehmen hat eine bahnbrechende Lösung zur Unkrauterkennung entwickelt, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) und hochauflösender Bildanalyse eine punktgenaue Bekämpfung ermöglicht. Die Technologie reduziert den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln drastisch und unterstützt Landwirtinnen und Landwirte dabei, ressourcenschonend und umweltfreundlich zu wirtschaften. Diese Innovation trägt nicht nur zur Effizienzsteigerung in der Landwirtschaft bei, sondern bietet auch eine konkrete Antwort auf gesellschaftliche Forderungen nach nachhaltiger Produktion.Nachhaltigkeit in der Praxis: Hofgut DettenbergDen Sonderpreis "Regenerative Landwirtschaft" erhielt das Hofgut Dettenberg aus Baden-Württemberg. Seit über 30 Jahren setzt der Hof auf regenerative Landwirtschaft. Mit Direktsaat und innovativer Fruchtfolge werden Bodenfruchtbarkeit, Biodiversität und Umweltschutz gefördert. Ein Regenrückhaltebecken schützt vor Erosion und schafft Lebensräume für Tiere.70 % des Energiebedarfs deckt der Hof durch Windkraft und Photovoltaik. Die Legehennen leben in Freilandhaltung und nutzen PV-Anlagen als Schutz. Eier werden nachhaltig vermarktet, verarbeitet und im hofeigenen Schlachthaus wird stressfreie Weiterverarbeitung ermöglicht.Der Hof vereint ökologische Verantwortung mit moderner Landwirtschaft und innovativer Energieerzeugung.Spotlight Innovation: Event für zukunftsweisende IdeenNeben der Preisverleihung bot das Event "Spotlight Innovation" weitere Highlights. Sascha Lobo, renommierter Publizist und Digitalexperte, hielt eine inspirierende Keynote zum Thema Künstliche Intelligenz in der Landwirtschaft. In einer anschließenden Fragerunde diskutierte er gemeinsam mit Journalist Hendrik Haase die Chancen und Herausforderungen, die der Einsatz von KI für die Branche mit sich bringt.Lea Fließ, Geschäftsführerin des Forums Moderne Landwirtschaft, betonte: "Der Innovationspreis zeigt, wie kreativ und fortschrittlich die Landwirtschaft ist. Unsere Gewinner stehen exemplarisch für die Verbindung von Technik, Nachhaltigkeit und Praxisorientierung." Matthias Schulze Steinmann, Chefredakteur von top agrar, ergänzte: "Es ist beeindruckend zu sehen, wie unterschiedlich die Ansätze der Preisträger sind und doch ein gemeinsames Ziel verfolgen: die Zukunft der Landwirtschaft aktiv zu gestalten."Die feierliche Preisverleihung fand vor zahlreichen Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Landwirtschaft statt. Der Innovationspreis Moderne Landwirtschaft hebt Projekte hervor, die Antworten auf zentrale Herausforderungen der Branche geben und Inspiration für weitere Entwicklungen bieten. "Die diesjährigen Gewinner zeigen eindrucksvoll, wie viel Innovationskraft und Verantwortung in der Landwirtschaft stecken", betont Lea Fließ, Geschäftsführerin FML. "Ob durch den Einsatz modernster Technologien oder durch den Fokus auf regenerativen Ansätzen - diese Projekte sind wegweisend für die Zukunft der Agrarbranche."Der Innovationspreis Moderne Landwirtschaft wird jährlich vom Forum Moderne Landwirtschaft vergeben und ist mit insgesamt 10.000 Euro dotiert. Mehr Informationen zu den Finalisten und ihren Projekten finden Sie unter: innovationspreis-landwirtschaft.de 