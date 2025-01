Die freenet AG verzeichnet eine bedeutende Veränderung in ihrer Aktionärsstruktur. Der norwegische Staatsfonds Norges Bank hat seine Beteiligung am Telekommunikationsunternehmen auf 3,09 Prozent ausgebaut, was einem Anteil von rund 3,67 Millionen Aktien entspricht. Diese Entwicklung markiert einen signifikanten Anstieg gegenüber der vorherigen Position von 2,83 Prozent und unterstreicht das wachsende Interesse institutioneller Investoren an dem Unternehmen.

Aktuelle Kursentwicklung und Analysteneinschätzungen

Die freenet-Aktie zeigt sich im Handelsverlauf volatil, bewegt sich aber weiterhin in der Nähe der 29-Euro-Marke. Mit einem aktuellen Kursniveau, das deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 22,78 EUR liegt, sehen Analysten weiteres Potenzial. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 32,73 EUR, was auf eine positive Einschätzung der weiteren Geschäftsentwicklung hindeutet. Für das laufende Jahr erwarten Anleger eine Dividendenausschüttung von 1,91 EUR je Aktie.

