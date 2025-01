Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, zum Start ins Jahr 2025 gab es eine "frohe Botschaft" von der DZ Bank: Die deutschen, privaten Haushalte sind in Summe so reich wie nie. Das nominale Geldvermögen summierte sich im Jahr 2024 auf 9,3 Billionen Euro, was einem Plus von knapp sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Entwicklung war primär zwei Umständen...

Den vollständigen Artikel lesen ...