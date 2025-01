© Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Die Hinweise auf anhaltend schwächere Ölpreise verdichten sich. Für Deutschland könnte die neue Trump-Amtszeit nicht nur mit Nachteilen verbunden sein.Vor dem Hintergrund der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump am Montag verzeichneten die Ölpreise den dritten Tag in Folge Verluste, während die Märkte sich auf eine möglicherweise turbulente Amtszeit vorbereiteten. Der Brent-Ölpreis fiel zurück in die Nähe der 80-US-Dollar-Marke, nachdem er schon in den vorherigen beiden Sitzungen gefallen war. Experten spekulieren, dass Trumps geplante Maßnahmen zur Förderung der heimischen Energieproduktion zu einem Ölüberschuss führen könnten. Vor allem vor dem Hintergrund einer weltweiten …