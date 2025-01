3 Meme-Coin-Projekte, die nicht nur Trump-Fans kennen sollten

Donald Trump hat sich zur Meme-Coin-Blase bekannt - und nicht nur einen eigenen Meme-Coin herausgebracht, sondern auch den neuesten Token der First Lady (MELANIA) beworben.

Die Meme-Coin-Sparte ist spätestens damit in der Krypto-Welt angekommen, denn mehr und mehr Anleger zeigen nun ein Interesse an den Kryptowährungen mit Spaß-Charakter. Das kommt nicht nur den verschiedenen Trump-Token zugute, die am Markt gehandelt werden können, sondern auch alle anderen Meme-Währungen könnten langfristig davon profitieren. Wir werfen einen Blick auf gleich drei neue Meme-Coin-Projekte, die jeder Krypto-Interessierte kennen sollte.

Meme-Coin #1: CatSlap

Heutzutage setzen Meme-Coin-Presales längst nicht nur mehr auf einen gänzlich klassischen Ansatz, bei dem ein Token ausschließlich auf einem viralen Meme basiert. Auch CatSlap ($SLAP) hat diesen Trend erkannt und möchte nicht nur langfristig sämtliche Hunde- und Frosch-Meme-Token überholen, sondern kann sich auch auf eine andere Art und Weise von der grauen Masse an neuen Meme-Angeboten abheben.

So setzt CatSlap auf ein spannendes Slapp-Off-Spiel, das direkt über die Webseite genutzt werden kann und ermitteln möchte, welches Land der Welt "am härtesten slappt". So soll ein internationaler Vergleich entstehen.

Zuletzt musste sich CatSlap dem eher bärischen Sentiment am Markt geschlagen geben, könnte jedoch weiteren Zuspruch durch die jüngsten Ereignisse erhalten. Gerade die Amtseinführung von Donald Trump als neuer US-Präsident ist ein wichtiges Ereignis der Krypto-Welt, da der Politiker als besonders kryptofreundlich gilt.

Erfahre alles zu CatSlap auf der offiziellen Webseite!

Meme-Coin #2: Wall Street Pepe

Im Gegensatz zu CatSlap befindet sich Wall Street Pepe ($WEPE) noch im Vorverkauf und steht damit noch ganz am Anfang seiner Reise. Diese könnte allerdings schnell unerwartete Höhen erreichen - zumindest wenn der Coin Launch ein genauso großer Erfolg wird, wie die aktuell noch laufende Presale-Phase: Über 53 Millionen US-Dollar sind bereits im Vorverkauf gesammelt worden - und die Presale-Phase läuft noch weitere 26 Tage.

Klar ist allerdings auch, dass der $WEPE-Token sich preislich stufenweise bis zum offiziellen Coin Launch weiterentwickeln wird. Während er aktuell zu einem Preis von 0,0003665 US-Dollar angeboten wird, könnte er gerade nach dem Launch explodieren - das Interesse scheint zumindest dafür vorhanden zu sein.

Doch was bietet Wall Street Pepe überhaupt? Der Meme-Token wurde nicht nur dem Namen nach von "The Wolf of Wall Street" inspiriert, sondern bietet seinen Community-Mitgliedern die Chance, an der "WEPE Army" teilzunehmen und hier Zugriff auf sogenannte Alpha-Calls zu erhalten. Dabei handelt es sich um spezielle Trading-Signale. Hinzu kommen Wettbewerbe für erfolgreiche Krypto-Händler, Hilfe durch erfahrene Händler in Bezug auf die Anlagestrategien sowie ein Staking-Programm.

Letzteres bietet aktuell eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 24 Prozent und soll über die kommenden drei Jahre hinweg regelmäßige Bonuszahlungen an Staking-Nutzer vergeben. Insgesamt 12 Prozent aller $WEPE-Token wurden hierfür reserviert.

Kaufe vor Presale-Ende noch $WEPE Coins!

Meme-Coin #3: Meme Index

Eigentlich handelt es sich bei Meme Index ($MEMEX) nicht um einen klassischen Meme-Token, sondern um gleich vier Index-Varianten, die die verschiedenen Meme-Coins abbilden. Dabei unterscheiden sich diese vier Indizes durch das verbundene Risiko beziehungsweise die erwartete Volatilität.

Während der "Meme Titan Index" unter anderem den größten und bereits etablierten Kryptowährungen mit Meme-Faktor folgt, setzt der "Meme Moonshot Index" auf die zweite Reihe der Meme-Token, die in den kommenden Monaten unter Umständen die großen Meme-Titanen überholen könnten. Wer allerdings auf die höchste Volatilität setzt und frei nach dem Motto "High Risk, High Rewards" handeln möchte, der dürfte mit dem "Meme Frenzy Index" zufrieden sein - denn hier werden kleine und neue Projekte in einem Index zusammengefasst.

Auch Meme Index befindet sich aktuell noch im Presale und startete erst in jüngster Vergangenheit mit dem Vorverkauf des nativen $MEMEX-Token. Dieser wird hauptsächlich als Governance-Token eingesetzt und bietet insbesondere den Investoren die Chance, über Veränderungen an den Meme-Indizes abzustimmen oder neue Coins vorzuschlagen, die in einen der vier Indizes aufgenommen werden sollen.

Besuche den $MEMEX-Presale für erste Investitionen!

