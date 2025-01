Nach TRUMP & MELANIA: Trader verliert 1 Mio. $ mit BARRON

In den letzten Tagen haben Donald Trump und Melania Trump mit der Einführung ihrer eigenen Meme-Coins, $TRUMP und $MELANIA, massiv für Aufsehen gesorgt. Die beiden Kryptowährungen, die auf der Solana-Blockchain basieren, stießen sofort auf reges Interesse. Zunächst gab es noch die Befürchtung, dass es sich bei TRUMP um einen Scam handeln könnte und der kommende US-Präsident möglicherweise gehackt wurde. Doch schnell stellte sich heraus, dass TRUMP wirklich von Donald J. Trump gelauncht wurde. Während $TRUMP kurz nach seiner Freigabe einen Marktwert von mehreren Milliarden US-Dollar erreichte und in die Top 20 schoss, schaffte es $MELANIA einen Tag später ebenfalls in die Top 100.

Die Trump-Familie könnte bald noch mehr Meme-Coins präsentieren. Nach $TRUMP und $MELANIA gibt es Spekulationen, dass Donald Trumps Söhne, Eric, Donald Jr. und Barron, ihre eigenen Meme-Coins herausbringen könnten. Denn die Trump-Familie ist groß und bietet potenziell unzählige Kandidaten für den nächsten Meme-Coin.

BARRON nach TRUMP & MELANIA? Trader verliert 1 Mio. $

In einer neuen Analyse von Lookonchain zeigt sich, wie schnelllebig der Kryptomarkt ist und welche Risiken es gibt. Ein unbenannter Investor fiel hier FOMO zum Opfer und verlor in nur zwei Stunden nahezu eine Million Dollar mit dem $BARRON-Token - benannt nach dem Sohn von Donald Trump und der First Lady. Allerdings ist es wichtig zu betonen, dass $BARRON nicht von der Trump-Familie lanciert wurde, im Gegensatz zu den offiziellen Tokens $TRUMP und $MELANIA.

Someone lost nearly $1M on $BARRON in just 2 hours due to FOMO!



Note that $BARRON was not launched by the Trump family.



Currently, the only tokens officially issued by the Trump family are $TRUMP and $MELANIA.



Avoid FOMO and trade carefully! pic.twitter.com/bvCTQ2MXsq - Lookonchain (@lookonchain) January 20, 2025

Vielmehr gibt es auf den dezentralen Börsen schon zahlreiche Token-Nachahmer, die von dem Hype um TRUMP und MELANIA profitieren möchten.

Krypto-Tipp: Flockerz startet dezentralen Meme-Coin in 48 Stunden

TRUMP Meme-Coins sind jedoch weitgehend zentralisiert, weil sie von einer einzelnen Entität oder einer kleinen Gruppe kontrolliert werden. Diese zentrale Kontrolle führt zu Kritik, da es keine Transparenz oder dezentrale Governance gibt. Investoren befürchten, dass die Kontrolleure den Coin zu ihren Gunsten manipulieren könnten, etwa durch plötzliche Änderungen der Tokenomics oder durch massives Dumping. Schließlich sind bei TRUMP nur 20 Prozent aller Token im Umlauf. Eine massive Verwässerung droht hier in den kommenden Jahren.

So @realDonaldTrump owns more than 80% of $TRUMP.



Its going to be so much fun when he dumps on you guys.

Remember $HAWKTUAH -



Well he's gonna hawk tuah you so badly pic.twitter.com/y4GiMt9JFt - Stevoshi (@_cryptomedic_) January 18, 2025

Flockerz hat sich derweil innerhalb kürzester Zeit als vielversprechendes Krypto-Projekt positioniert und im Vorverkauf bereits über 11 Millionen US-Dollar eingesammelt. Im Unterschied zu anderen Meme-Coins, bei denen oft eine zentrale Kontrolle über einen Großteil der Token besteht, verfolgt Flockerz einen dezentralen Ansatz. Damit könnte sich FLOCK entscheidend von TRUMP, MELANIA oder auch BARRON abheben.

Die Tokenomics ist hier breit gestreut, was eine faire Teilnahme für alle Anleger ermöglichen soll. Die hohe Kapitalbeschaffung deutet an, dass sowohl Kleinanleger als auch institutionelle Investoren Vertrauen in das Projekt setzen. Flockerz geht eben einen etwas anderen Weg für Meme-Coins.

Ein besonderes Merkmal von Flockerz ist das innovative "Vote-to-Earn"-System. Nutzer können aktiv an der Gestaltung des Projekts mitwirken und erhalten dafür sogar noch FLOCK-Token als Belohnung. Dieses Konzept zielt darauf ab, langfristiges Engagement zu fördern und die Community direkt in Entscheidungsprozesse einzubinden.

Doch wie möchte Flockerz die Umsetzung erreichen? Alles dreht sich hier um eine dezentrale Organisation namens "Flocktopia". Hierkönnen Token-Halter über zukünftige Entwicklungen und strategische Ausrichtungen abstimmen. Die Stimmrechte werden proportional zur Menge der gehaltenen Token vergeben. Dies unterstreicht den dezentralen Charakter des Projekts. Wer mehr FLOCK kauft, kann eben mehr Stimmen abgeben.

Der aktuelle Vorverkauf läuft noch für kurze Zeit und bietet die Gelegenheit, sich zum fixen Preis Token zu sichern. Die Teilnahme erfolgt unkompliziert über die offizielle Website, indem das Wallet verbunden und Zahlungen in ETH, USDT oder BNB vorgenommen werden. Aktuell kostet FLOCK noch 0,0066883 US-Dollar. In weniger als 48 Stunden endet hier der Flockerz-Presale bereits.

