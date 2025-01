The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 20.01.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.01.2025ISIN NameAU000000CAI2 CALIDUS RES LTDAU000000CDD7 CARDNO LTD.FR0013378452 ATOS 18-25SE0011415595 ZICCUM ABUS42237K5083 SCORP.HLDGS.NEW DL-,0002