Der BlackRock Greater Europe Investment Trust verzeichnet aktuell wichtige Veränderungen in seiner Aktienstruktur. Das Unternehmen hat am 20. Januar 2025 insgesamt 23.000 eigene Stammaktien zu einem durchschnittlichen Preis von 584,08 Pence pro Aktie erworben, die künftig in der Eigenbestandsverwaltung gehalten werden. Nach Abwicklung dieser Transaktion wird sich das ausgegebene Aktienkapital des Unternehmens auf 97.755.344 Stammaktien belaufen, wobei 20.173.594 Aktien im Eigenbestand gehalten werden. Dies entspricht einem beachtlichen Anteil von 17,11 Prozent am Gesamtaktienkapital.

Aktuelle Vermögenswerte und Bewertungen

Die jüngsten Bewertungen des Trusts zeigen eine solide Entwicklung. Der Nettoinventarwert (NAV) belief sich zum 17. Januar 2025 auf 633,85 Pence pro Aktie bei reiner Kapitalbetrachtung, während er unter Einbeziehung der laufenden Jahreserträge bei 633,94 Pence lag. Diese Zahlen unterstreichen die stabile Position des Investmentfonds im europäischen Markt und verdeutlichen seine attraktive Bewertung für potenzielle Anleger.

