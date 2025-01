Trump-Coins dominieren Memecoin Markt: Analysten erwarten stärkste Altcoin-Season

Ein außergewöhnliches Krypto-Wochenende liegt hinter uns, nachdem Donald Trump und Melania Trump ohne Vorankündigung ihre eigenen Meme-Coins lancierten. Der $TRUMP Token erreichte innerhalb eines Tages eine Marktkapitalisierung von 10,3 Milliarden US-Dollar und wurde damit zum drittgrößten Meme-Coin, während $MELANIA mit 1,64 Milliarden US-Dollar auf Platz 7 der größten Meme-Coins landete.

Analysten sehen Vorboten einer explosiven Altcoin-Phase

Die fallende Bitcoin-Dominanz der letzten Wochen und der phänomenale Erfolg der Trump-Meme-Coins deuten laut Analysten auf eine bevorstehende Altcoin-Season hin. Der bekannte Analyst Crypto Rover sieht eine direkte Korrelation zwischen dem Anstieg von $TRUMP und $MELANIA und der Stärke der kommenden Altcoin-Phase.

Mit dem heutigen Amtsantritt von Donald Trump als US-Präsident könnte der perfekte Zeitpunkt für den Start der Altcoin-Season gekommen sein. Analysten, Investoren und Anleger haben monatelang auf diesen Moment gewartet und erwarten nun den Beginn eines starken Bullenmarktes.

Flockerz (FLOCK) präsentiert sich als innovativer Presale

Der Meme-Coin Flockerz ($FLOCK) erregt neben den Trump-Coins besondere Aufmerksamkeit durch seinen einzigartigen Vote-to-Earn-Ansatz. Token-Besitzer können über die Zukunft des Projekts mitentscheiden und erhalten für ihre Teilnahme an Umfragen zusätzliche $FLOCK-Token als Belohnung.

Das Projekt bietet zudem eine Staking-Funktion mit einer aktuellen Rendite von 260 Prozent, die für die ersten zwei Jahre garantiert ist. Der Presale endet in weniger als 48 Stunden, wobei Analysten nach dem Launch eine Kursexplosion mit Potenzial zum zehnfachen des aktuellen Vorverkaufspreises erwarten.

