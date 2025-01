XRP auf Rekordjagd: Kurs überschreitet 3,30 US-Dollar vor Trumps Amtsantritt

Ripples native Währung XRP erreicht mit 3,30 US-Dollar den höchsten Stand seit 2018 und demonstriert bemerkenswerte Stabilität inmitten der Trump-Coin-Euphorie. Mit einem Anstieg von 34 Prozent in der letzten Woche und 42 Prozent im Monatsvergleich hat XRP eine Marktkapitalisierung von 187,97 Milliarden US-Dollar erreicht, bei einem täglichen Handelsvolumen von 19,41 Milliarden US-Dollar.

Institutionelles Interesse treibt XRP-Kurs

Ein wichtiger Katalysator für den Kursanstieg sind die ETF-Anträge von ProShares, die gehebelte, inverse und Futures-Optionen für XRP umfassen. Mit Paul Atkins als möglichem SEC-Leiter steigen die Chancen auf die Zulassung von Spot-XRP-ETFs, während auch Wettbewerber wie VanEck und CoinShares Interesse am XRP-Markt zeigen.

Ripple arbeitet zudem aktiv an der Weiterentwicklung seiner Technologie, unter anderem durch eine 200.000-US-Dollar-Partnerschaft mit dem Trinity College Dublin für Blockchain-Forschung. Trotz des anhaltenden SEC-Rechtsstreits und der kürzlichen Bewegung von 60,5 Millionen US-Dollar in XRP durch Mitgründer Chris Larsen bleibt die Marktstimmung positiv.

Analysten prognostizieren weiteres Wachstum

Laut Coincodex wird für XRP bis April 2025 ein Anstieg von 34,90 Prozent auf 4,49 US-Dollar erwartet. Für das gesamte Jahr 2025 wird eine Handelsspanne zwischen 3,24 und 4,89 US-Dollar prognostiziert, mit einem Durchschnittspreis von 3,86 US-Dollar.

Die technische Analyse zeigt ein stark bullisches Sentiment mit einem Fear & Greed Index von 76. In den letzten 30 Tagen verzeichnete XRP 57 Prozent grüne Tage bei einer Volatilität von 13,71 Prozent, was auf einen günstigen Einstiegszeitpunkt hindeutet.

Wall Street Pepe verzeichnet Rekord-Presale

Der neue Memecoin Wall Street Pepe (WEPE) hat bereits über 53 Millionen US-Dollar im Presale eingesammelt. Mit einer Kombination aus viralem Humor und echtem Mehrwert für Trader zielt das Projekt darauf ab, sowohl Meme-Fans als auch ernsthafte Anleger anzusprechen.

Der Vorverkauf läuft noch 26 Tage, wobei bereits 33,2 Milliarden Token im Staking gesperrt sind. Von den insgesamt 40 Milliarden im Vorverkauf verfügbaren Token könnte der Bestand aufgrund der hohen Nachfrage schon bald aufgebraucht sein.

