Frauenfeld, 21. Januar 2025 Medienmitteilung DocMorris wächst 6.7 Prozent in 2024 und beschleunigt Rx-Wachstum im vierten Quartal Alle Geschäftsbereiche tragen zum Umsatzwachstum 2024 bei

OTC-Umsatz 2024 erhöht sich um 6.7 Prozent

Rx-Neukunden verfünffacht und Rx-Umsatz plus 16.6 Prozent im vierten Quartal 2024

TeleClinic mit profitabler Umsatzverdoppelung in 2024

Cashbestand von CHF 95 Mio. per Ende 2024 DocMorris hat das kommunizierte Umsatzziel 2024 erreicht: Der Aussenumsatz [1] wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.7 Prozent in Lokalwährung auf CHF 1'085.0 Mio. Alle Geschäftsbereiche haben zum Umsatzwachstum beigetragen. Per Ende Dezember 2024 erhöhte sich die Anzahl aktiver Kunden [2] im Vergleich zum dritten Quartal 2024 von 10.2 auf 10.3 Millionen. Mit der Integration der Marke Zur Rose sowie der Schliessung des Standorts Halle/Saale hat DocMorris das Breakeven-Programm erfolgreich beendet. Im Hauptmarkt Deutschland stieg 2024 der Aussenumsatz in Lokalwährung um 6.9 Prozent auf CHF 1'021.9 Mio. gegenüber dem Vorjahr. Das Geschäft mit rezeptfreien Arzneimitteln (OTC) verzeichnete 2024 ein Wachstum von 6.7 Prozent in Lokalwährung und erreichte Break-even auf Stufe EBITDA. Im vierten Quartal 2024 hat sich der fortlaufende Aufwärtstrend im Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx) in Deutschland weiter beschleunigt: Nach einem Rückgang von 17.5 Prozent im ersten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr erzielte DocMorris im vierten Quartal 2024 ein Umsatzplus von 16.6 Prozent in Lokalwährung gegenüber dem Vorjahr. Die Anzahl Rx-Neukunden verfünffachte sich im vierten Quartal 2024 im Vergleich zur Vorjahresperiode. Diese weisen gegenüber Papierrezeptkunden wesentlich höhere Wiederbestellraten und höhere Warenkörbe aus. Trotz signifikantem Umsatz mit Papierrezepten von gesetzlich Versicherten im Vorjahr und verzögerter Einführung von CardLink gelang die Wende bei den Rezepteinlösungen mit einem Umsatzwachstum in 2024 von 2.1 Prozent in Lokalwährung im Vergleich zum Vorjahr. Im Dezember bis zur Weihnachtswoche setzte sich das Rx-Wachstum mit über 30 Prozent fort. In den ersten Wochen 2025 zeigt sich eine weitere Beschleunigung. Die führende Telemedizinplattform Deutschlands TeleClinic verdoppelte 2024 den Umsatz auf rund CHF 11 Mio. gegenüber dem Vorjahr mit einem deutlich positiven EBITDA-Beitrag. Im Segment Europa mit Fokus auf Spanien, Frankreich und Portugal erhöhte sich der Umsatz 2024 in Lokalwährung im Vergleich zum Vorjahr um 3.6 Prozent auf CHF 63.1 Mio. DocMorris weist per Ende 2024 liquide Mittel von CHF 95 Mio. aus. Ausblick bestätigt

DocMorris bestätigt die im August kommunizierten Ziele für 2024: Bereinigtes EBITDA von rund minus CHF 50 Mio., inklusive E-Rezept

Investitionsausgaben von rund CHF 30 Mio.

Umsatz, in Mio. CHF (vorläufige Zahlen/ungeprüft) 1.10.-31.12.2024 1.10.-31.12.2023 Veränderung Weitergeführte Geschäftsbereiche

(ohne Schweizer Geschäft) DocMorris Aussenumsatz 289.2 280.0 3.3% DocMorris Aussenumsatz in Lokalwährung 5.3% DocMorris 272.5 265.3 2.7% DocMorris in Lokalwährung 4.6% Märkte Deutschland Aussenumsatz 273.9 265.3 3.2% Deutschland Aussenumsatz in Lokalwährung 5.2% Deutschland Aussenumsatz Rx 53.0 46.2 14.7% Deutschland Aussenumsatz Rx in Lokalwährung 16.6% Deutschland Aussenumsatz OTC 214.3 216.0 -0.8% Deutschland Aussenumsatz OTC in Lokalwährung 1.2% Deutschland 257.1 250.6 2.6% Deutschland in Lokalwährung 4.6% Europa 15.4 14.7 4.7% Europa in Lokalwährung 6.6%

Umsatz, in Mio. CHF (vorläufige Zahlen/ungeprüft) 1.1.-31.12.2024 1.1.-31.12.2023 Veränderung Weitergeführte Geschäftsbereiche

(ohne Schweizer Geschäft) DocMorris Aussenumsatz 1'085.0 1'037.5 4.6% DocMorris Aussenumsatz in Lokalwährung 6.7% DocMorris 1'017.1 969.5 4.9% DocMorris in Lokalwährung 7.0% Märkte Deutschland Aussenumsatz 1'021.9 975.4 4.8% Deutschland Aussenumsatz in Lokalwährung 6.9% Deutschland Aussenumsatz Rx 179.2 179.0 0.1% Deutschland Aussenumsatz Rx in Lokalwährung 2.1% Deutschland Aussenumsatz OTC 824.1 787.9 4.6% Deutschland Aussenumsatz OTC in Lokalwährung 6.7% Deutschland 954.0 907.4 5.1% Deutschland in Lokalwährung 7.2% Europa 63.1 62.1 1.6% Europa in Lokalwährung 3.6%

