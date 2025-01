DJ PTA-News: Iqoniko LLC FZ: Iqoniko begleitet EALIXIR Inc. an den NASDAQ

Dubai (pta/21.01.2025/07:30) - Iqoniko freut sich, die Unterzeichnung einer professionellen Kooperationsvereinbarung mit EALIXIR Inc. bekannt zu geben, einem globalen Marktführer im Bereich digitales Identitätsmanagement und Online-Reputationsmanagement. Im Rahmen dieser Partnerschaft wurde Iqoniko mit der Entwicklung eines Investor-Relations-Dienstes beauftragt, der die strategischen Wachstumsziele von EALIXIR Inc. unterstützen und den Weg für den Börsengang an der Nasdaq ebnen soll.

Der Beginn der operativen Aktivitäten, einschließlich der Verbreitung und Kommunikation der Unternehmensprogramme von EALIXIR Inc., ist für Mitte Februar 2025 geplant. Weitere Details werden auf unserer offiziellen Website veröffentlicht.

Dave, Partner der Iqoniko, erklärt: "Das Internet ist ein unverzichtbares Werkzeug für das berufliche und private Leben in einer zunehmend vernetzten Gesellschaft. Das Web ist die primäre Informationsquelle für Unternehmen und Privatpersonen und bietet außergewöhnliche Möglichkeiten, bringt jedoch auch neue Herausforderungen im Zusammenhang mit der Online-Identität und digitalen Reputation mit sich.

Der Missbrauch schädlicher Informationen kann jedoch die Glaubwürdigkeit vertrauenswürdiger Unternehmen untergraben und den Ruf angesehener Personen gefährden. Die absichtliche Verbreitung falscher oder irreführender Informationen stellt nicht nur einen ethischen Verstoß dar, sondern auch eine Straftat.

Aus diesem Grund setzt sich EALIXIR Inc. dafür ein, seinen Kunden wirksame Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, um ihre digitale Identität zu verwalten und zu schützen und sie mit ihrer realen Identität in Einklang zu bringen. Wir sind stolz darauf, mit einem innovativen Unternehmen wie EALIXIR zusammenzuarbeiten, und sind überzeugt, dass dieses Projekt großes Interesse bei potenziellen Partnern und Investoren wecken wird."

Über Iqoniko LLC:

Die Iqoniko LLC ist ein unabhängiger Corporate Finance & Strategic Advisor mit Hauptsitz in Dubai und Niederlassung in London U.K.

Das Unternehmen bietet Support bei Notierungsaufnahmen (Going Public, IPO's), Fundraising sowie Unternehmensberatung an. Der Fokus liegt in der Beratung von Start-Up Unternehmen und börsennotierten Gesellschaften aus dem Small- und Midcap Bereich sowie Beteiligungsgesellschaften.

Aussender: Iqoniko LLC FZ Adresse: Boulevard Plaza, Tower 2, Level 22, 74053 Dubai Land: Vereinigte Arabische Emirate Ansprechpartner: Moura Tel.: +971 45 247 875 E-Mail: office@iqoniko.com Website: www.iqoniko.com

