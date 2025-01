EQS-News: Wienerberger AG / Schlagwort(e): Personalie/Strategische Unternehmensentscheidung

Gerhard Hanke wird die Position des Chief Operating Officer (COO) für Zentral & Ost übernehmen, nachdem Solveig Menard-Galli zurückgetreten ist

Dagmar Steinert wurde zur CFO bestellt und wird Gerhard Hanke ab dem 1. März 2025 nachfolgen



Wien, 21. Jänner 2025 - Der Aufsichtsrat der Wienerberger AG hat Dagmar Steinert zur Finanzvorständin (CFO) bestellt. Sie wird diese Funktion ab dem 1. März 2025 übernehmen und folgt damit Gerhard Hanke nach. Gerhard Hanke wechselt in die Position des Chief Operating Officer (COO) für Zentral & Ost, nachdem Solveig Menard-Galli aus dieser Position auf eigenen Wunsch mit Jahresende ausgeschieden ist.

Die Region Zentral & Ost bietet für wienerberger großes Wachstumspotenzial. Gerhard Hanke wird dort seine umfassende operative Kompetenz einbringen, nachdem er in den letzten vier Jahren als CFO den Finanzbereich der wienerberger erfolgreich modernisiert und weiterentwickelt hat. Dagmar Steinert wird diesen eingeschlagenen Weg fortsetzen und den Zugang zu den Finanzmärkten weiter stärken. In ihren Verantwortungsbereich fallen unter anderem die Themen Finanzen, Einkauf sowie IT & Digitalisierung.

Dagmar Steinert (60) ist eine erfahrene Managerin mit breiter Finanzexpertise. Nach einigen Jahren als Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin bei PricewaterhouseCoopers leitete sie von 2003 bis 2013 das Accounting von Rheinmetall. Danach wechselte sie zu FUCHS, dem weltweit führenden, unabhängigen Anbieter von Schmierstoffen, zunächst als Leiterin der Abteilung Investor Relations. Nach knapp drei Jahren stieg sie zur Finanzvorständin auf. Nach zehn Jahren kam sie 2022 zurück zu Rheinmetall, als CFO. Dort konnte sie unter anderem mehrere Fusionen und Übernahmen beaufsichtigen und die IT-Transformation der DACH-Region vorantreiben. In all ihren Top-Positionen bewies sie Führungsqualitäten, ein ausgezeichnetes Verständnis für Märkte und Investoren sowie die Fähigkeiten, gruppenweite Transformationen erfolgreich durchzuführen. Mit ihrer erstklassigen Bilanz beim Aufbau von starken Finanzorganisationen verfügt Dagmar Steinert über alle Voraussetzungen, um den Finanzbereich von wienerberger weiterzuentwickeln.

Peter Steiner, Vorsitzender des Aufsichtsrats, sagt zu dieser Veränderung: "Gerhard Hanke hat als CFO entscheidende Maßnahmen ergriffen, die wienerberger weiteres nachhaltiges Wachstum ermöglichen und unsere Position an den Kapitalmärkten gestärkt haben. Dafür möchte ich ihm persönlich danken. Das Geschäft in der Region Zentral & Ost, das in Zukunft eine besonders wichtige Rolle spielen wird, ist bei ihm in besten Händen." Dagmar Steinert ist jetzt die ideale Besetzung, um wienerberger auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten, so Steiner: "Mit Dagmar Steinert gewinnen wir eine führende Finanzexpertin mit weitreichender Erfahrung bei der Transformation großer Unternehmensgruppen. Damit ergänzt sie unser Vorstandsteam optimal, das gemeinsam die wertschaffende Wachstumsstrategie weiterentwickelt und so den erfolgreichen Weg von wienerberger fortsetzen wird."

Dazu sagt Heimo Scheuch, CEO von wienerberger: "Ich freue mich, Frau Dagmar Steinert als CFO im Vorstandsteam von wienerberger willkommen zu heißen. Mit ihrer umfassenden Expertise wird sie unsere strategischen Ziele voranbringen und die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens weiter stärken. Im neu aufgestellten Vorstandsteam werden wir den erfolgreichen Wachstumskurs von wienerberger fortsetzen."

Der Bestellung der neuen Finanzvorständin ging ein strukturierter Nominierungsprozess im Rahmen eines umfassenden Nachfolgeplanungsprozesses voraus.





wienerberger ist führender Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. Mit mehr als 20.000 Mitarbeitern weltweit ermöglicht wienerberger mit seinen Lösungen energieeffizientes, gesundes, klimafreundliches und leistbares Wohnen. wienerberger ist der größte Ziegelproduzent weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeug- und Kunststoffrohre) gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa und bei Fassadenprodukten zu den führenden Anbietern in Nordamerika. Anfang 2024 hat wienerberger die Akquisition von Terreal erfolgreich abgeschlossen und wird damit zum führenden europäischen Anbieter von innovativen Dach- und Solar-Komplettlösungen sowie Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in Europa und Nordamerika. Mit gruppenweit mehr als 200 Produktionsstandorten erwirtschaftete wienerberger im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 4,2 Mrd. € und ein operatives EBITDA von 811 Mio. €.



Rückfragehinweis

Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG

t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com



Therese Jandér, Senior Vice President Investor Relations Wienerberger AG

t +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com

