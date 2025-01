Bonn (ots) -Markus Goller steigt in der Retail-Practice der Strategieberatung Simon-Kucher zum Partner auf. Nach 11 Jahren im Unternehmen übernimmt er seit Anfang Januar eine leitende Funktion neben Dr. Tobias Maria Günter. Mit der Ernennung zum Partner würdigt Simon-Kucher Markus Gollers herausragende Leistung und reagiert auf die kontiunierliche Zusammenarbeit mit immer mehr Händlern. Goller wird sich vor allem auf das Thema Wachstum im Handel konzentrieren.- Markus Goller ist seit Januar neuer Partner in der Simon-Kucher Retail-Practice- Partner-Ernennung auch eine Reaktion auf das konstant wachsende Projektaufkommen der Abteilung- Als Retail-Experte konzentriert sich Goller vor allem Wachstumsprojekte für Händler aller Branchen- Sein Fokus: Better Growth, Positionierung, Revenue Management, Sortimentsoptimierung, AutomatisierungMarkus Goller ist neuer Partner in der Retail-Practice von Simon-Kucher. Nach 11 Jahren im Unternehmen reagiert Simon-Kucher mit der Ernennung auf Gollers herausragende Leistung sowie auf das kostant wachsende Projektaufkommen in der Handels-Fachabteilung.Gigantisches Fachwissen, fantastische ProjektabschlüsseBereits seit Anfang Januar übernimmt Goller so eine leitende Funktion neben seinem langjährigen Mentor Dr. Tobias Maria Günter. "Unsere Handelskunden schätzen Markus Gollers exzellentes Fachwissen! Ich freue mich, dass durch Markus Ernennung zum Partner bald noch mehr Händler davon profitieren," betont Günter.Projektaufkommen der Simon-Kucher Retaill-PracticeBedarf für einen weiteren Partner mit Handelsfokus gibt es dringend. "Das Retail-Geschäft von Simon-Kucher entwickelt sich unter der Leitung von Dr. Tobias Maria Günter seit Jahren sehr dynamisch", erklärt Goller. "Wir betreuen eine wachsende Anzahl von Händlern bei immer mehr Themen. Kurz: wir wachsen!"Das Ziel? Better Growth für RetailerMarkus Goller wird nach wie vor kanalübergreifend für Händler aller Branchen tätig sein. Sein Fokus? Wachstum! "Mein Auftrag ist klar: Better Growth! Als Lösungsentwickler helfe ich Händlern nachhaltig zu wachsen. Und Wachstum geht im Handel nur über Relevanz und Begeisterung bei der Kundschaft. Deswegen unterstütze ich Händler auf allen Kanälen dabei, das beste Preisimage, das richtige Sortiment und die ideale Shopping-Experience zu kreieren! Mein Ziel ist Punkte so zu verknüfen, dass meine Kunden morgen zu den Gewinnern zu zählen. Das braucht auch gute Angebotskonzepte und innovative Automatisierung mit der richtigen Software. Das Ergebnis: Klar positionierte, erfolgreiche Marken."Interviews mit Markus Goller sind auf Anfrage (nur für Medien) möglich.Kurz-Bio: Markus Goller ist Partner im Kompetenzzentrum Handel von Simon-Kucher in Bonn. Er verfügt über elf Jahre Beratungserfahrung und unterstützt Handelsunternehmen jeder Größe dabei, ihr Umsatzwachstum durch intelligente Preis-, Werbe-, Kundenbindungs- und Monetarisierungsstrategien zu steigern.Über Simon-KucherSimon-Kucher ist eine globale Unternehmensberatung mit mehr als 2.000 Mitarbeitenden in über 30 Ländern. Unser Fokus: "Unlocking Better Growth". Wir helfen unseren Kunden, "besser" zu wachsen, indem wir jeden Aspekt ihrer Unternehmensstrategie optimieren, von Produkten und Preisen bis hin zu Innovation, Digitalisierung, Marketing und Vertrieb. Mit rund 40 Jahren Erfahrung in Monetarisierung und Pricing gelten wir als weltweit führend in den Bereichen Preisberatung und Unternehmenswachstum.simon-kucher.comPressekontakt:Für Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gernezur Verfügung:Linda Katharina Klein (Communications & Marketing Manager)Tel: +49 173 5381929E-Mail: linda.klein@simon-kucher.comOriginal-Content von: Simon - Kucher & Partners, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78805/5953273