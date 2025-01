Kapitalmarkt-Standpunkt von Kai Jordan, Vorstand der mwb Wertpapierhandelsbank AG:

"Such a sh.t on the map and so many currencies" kommentierten US-Investoren in den 70er und 80er Jahren den Blick auf die zersplitterte Landkarte Europas, wie ich von einem leider schon lange verblichenen US-Broker-Fossil namens Rolf S. lernen konnte. Nun stand Europa aber spätestens seit Helmut Schmidt und Giscard d'Estaing ja für eine Vision des Zusammenwachsens der Nationen zu einer friedlichen Einheit und faszinierte vor allem die jungen Menschen. Und ja, sogar die Einführung der gemeinsamen Währung wurde zumindest vordergründig als weiterer Schritt betrachtet, wenngleich die wahren Gründe andere waren und die Währungsunion schon damals nicht zu Ende gedacht und zu Ende gebracht wurde. Heute haben wir eine gemeinsame Währung mit dem Konstruktionsfehler der dysfunktionalen europäischen Legislative und einer fehlenden Exekutive. Und die pan-europäischer Legislative ist letztlich nur ein Vehikel für einen Binnenmarkt, an dem doch alle partizipieren und einer exponentiell explodierenden Überregulierung. Ansonsten von Einigkeit keine Spur mehr, was bleibt wird leider immer mehr wieder ein "sh.t on the map".

Das Europa strukturell eine tiefere Integration braucht, haben wir an dieser Stelle schon mehrfach geschrieben. Exemplarisch auszugsweise hier:

"Und es ist wie es immer ist: 'was sich nicht vorwärtsentwickelt, entwickelt sich rückwärts'. Und die bei den jüngsten Wahlen vielerorts triumphierenden EU-Gegner beweisen das. Wir sind gespannt, wie weit der Frust über die vermurkste Struktur Wähler und Politik noch treibt."

Und während Europa weiter auseinanderdriftet wird mehr und mehr Realität, was wir in "Was wäre, wenn" und "Der Greis ist heiß" beschrieben haben. Im geopolitischen Spiel gerät Europa immer weiter zwischen die Fronten der Großmächte. Insbesondere jenseits des Atlantiks entwickeln sich aktuell schwer kalkulierbare Sachverhalte.

So sah der Professor Ivan Light der Universität Berkeley Trump schon lange in der Tradition der fiktiven Figur von Bruce Wayne der sich in Gotham City (aka New York, der Geburtsstadt Trumps) als Erbe eines Familienunternehmens und Milliardär gerne mit schönen Frauen umgibt. Und in einem Fledermauskostüm auf Verbrecherjagd geht und brutale ...

