Chartcheck: West High Yield Resources - Abwärtstrend überwunden - Aufwärtstrend steht

Anzeige / Werbung Chaikin Money Flow-Indikator zeigt Kapitalzufluss an Der Sechsmonatschart des kanadischen Magnesiumexplorers West High Yield Resources ( WKN A1J5LQ / TSXV WHY ) zeigt die Überwindung der violetten Abwärtstrendlinie kurz nach Jahresbeginn - die blaue seit September existierende Aufwärtstrendlinie hat sich somit bisher durchgesetzt. Aktuell wartet der Kurs noch auf den Durchbruch über die bei 0,27 kanadischen Dollar verlaufende 200 Tagelinie, die seit Juli letztlich seitwärts verläuft. Negativ zu werten ist der (im Oktober stattgefundene) Durchbruch der 100 Tagelinie durch die 100 Tagelinie nach unten. Allerdings hat die 100 Tagelinie kurz nach Neujahr wieder den Weg nach oben einschlagen können. Die Indikatoren deuten in der Summe eine leicht positive Tendenz an. So verlaufen beim MACD Signal- und Triggerlinie seit vielen Wochen so gut wie identisch und sind somit als neutral zu werten. Der Trendbestätiger konnte seit Oktober fast ausschließlich oberhalb der Marke von 100 im positiven Terrain verlaufen - aktuell steigt er wieder an. Ein klar positives Signal kommt vom Chaikin Money Flow, der seit über einer Woche durch seine Bewegung in der grünen Zone einen Kapitalzufluss in die Aktie anzeigt. Beim Overbought/ Oversold Indikator wurden bislang drei mal Werte erreicht, die in die Nähe eines Überkauftsignals gerieten (ab 2,0), diese wurden wie auch aktuell zügig abgebaut - aktuell befindet sich der Indikator mit 0,75 eher im neutralen Mittelbereich. Mit dem Überwinden der seit Anfang Dezember bestehenden grauen Widerstandslinie bei 0,26 CAD zeigt nun auch der Aroon Indikator einen Trendwechsel an (die ansteigende grüne Linie überwindet eindrucksvoll die fallende rote Linie).



Quelle: Comdirect



