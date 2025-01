The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.01.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.01.2025ISIN NameXS2341843006 BARCLAYS BK 22/25 ZO CVFR0013232998 LA BANQ.P.HL SFH 17/25MTNCH0284687404 PFBK SCHW.HYP. 15-25 613DE000DW6C060 DZ BANK IS.A1962XS2063459189 CLP P.HK FI. 19/UND. FLRXS1724626699 VOLVO CAR 17/25 MTN 1XS1756367816 KOMMUNEKREDIT 18/25 MTNIT0004889421 INTESA SAN. 13/25 MTNUSP7464EAA49 PAMPA ENERGIA 17/27 REGSXS1757690992 EIB EUR.INV.BK 18/25 MTNXS1757394322 BARCLAYS 18/26 FLR MTNXS2752816384 AIIB 24/25 MTNUSL48008AA19 HIDROVIAS INT.F.18/25REGSUS46556KAB26 ITAU UNIBCO 20/25 MTN