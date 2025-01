Die Aktie des Brillenkonzerns EssilorLuxottica befindet sich seit Juli im Höhenflug. Anleger, die der Empfehlung des AKTIONÄR damals gefolgt sind, können sich über satte Kursgewinne freuen. Auch der im Oktober empfohlene Schein liegt bereits 90 Prozent im Plus. So viel ist jetzt noch drin.Die Spekulationen, ob Meta eine neue Milliardeninvestition in den Brillen-Riesen plant, heizte der Essilor-Luxottica-Aktie seit der AKTIONÄR-Empfehlung in Ausgabe 31/24 im vergangenen Juli kräftig ein. Eine Kooperation ...

