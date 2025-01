© Foto: Orsted - orsted.de

Erneut muss Ørsted milliardenschwere Abschreibungen in den USA verkraften. Und dann ist da noch Donald Trump, der das Wachstum der US-Windindustrie bremsen will. Die Aktie geht auf Talfahrt.Das dänische Unternehmen Ørsted, einer der weltweit führenden Entwickler von Offshore-Windparks, hat durch steigende Kosten und politischen Widerstand in den USA einen massiven Rückschlag erlitten. Das Unternehmen kündigte Wertberichtigungen in Höhe von 12,1 Milliarden dänischen Kronen (1,7 Milliarden US-Dollar) an - ein schwerer Schlag für die ohnehin angeschlagene Branche. "Die heute bekannt gegebenen Abschreibungen und insbesondere die anhaltenden Herausforderungen beim Bau sind sehr enttäuschend", …