Der chinesische Elektrofahrzeughersteller BYD verstärkt seine internationale Präsenz durch strategische Investitionen in Produktion und Logistik. Ein bedeutender Schritt ist der beschleunigte Aufbau einer Fertigungsanlage in Indonesien, die noch vor Jahresende die Produktion aufnehmen soll. Diese Expansion in Südostasien unterstreicht BYDs Ambitionen, seine Marktposition im Bereich der New Energy Vehicles (NEVs) weiter auszubauen und neue Absatzmärkte zu erschließen.

Logistische Infrastruktur wächst

Parallel zur Produktionsausweitung investiert BYD massiv in seine maritime Transportkapazität. Mit der Inbetriebnahme des neuen Flaggschiffs "BYD Shenzhen", dem weltweit größten RoRo-Frachtschiff seiner Art, erweitert das Unternehmen seine Logistikflotte auf vier Spezialschiffe. Das 219 Meter lange Vessel kann bis zu 9.200 Fahrzeuge aufnehmen und ist Teil eines ehrgeizigen Plans, die Transportflotte bis Anfang 2026 auf insgesamt acht Schiffe zu vergrößern.

