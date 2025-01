Ethereum: Top oder Flop?

Die Stimmung am Kryptomarkt ist aufgeheizt. Donald Trump ist Präsident und viele erhoffen sich dadurch einen noch nie dagewesenen Bullrun. Vor allem für Bitcoin soll es steil bergauf in Richtung 500.000 Dollar gehen. Auch Coins von US-Unternehmen wie Ripple ($XRP) und Solana ($SOL) sollen zu den großen Gewinnern gehören. Das wirft die Frage auf, ob Ethereum ($ETH) dadurch auf der Strecke bleibt, oder ob sich ein Investment jetzt noch lohnt. Die Prognosen für Ethereum sind zwar bullish, allerdings tut sich am Kurs nicht wirklich viel. Und das schon seit einer ganzen Weile.

Q1 Rallye erwartet

Natürlich kann niemand die Kurse von Kryptowährungen oder anderen Assets mit Sicherheit vorhersagen. An den Börsen geht es immer um Wahrscheinlichkeiten. Egal ob man sich auf Fundamentaldaten, die Nachrichtenlage oder die technische Analyse bezieht, am Ende ergibt sich ein wahrscheinliches Szenario, das aber nicht mit Sicherheit eintreten muss. Bei Ethereum ist die Wahrscheinlichkeit auf eine Kursexplosion im ersten Quartal des Jahres sehr hoch.

(Monatliche Gewinne und Verluste bei Ethereum - Quelle: Bitcoin Monthly Return)

Seit 2017 ist der $ETH-Kurs im Januar nur 2 x gefallen, wenn man das aktuelle Jahr nicht mitrechnet, da der Januar noch nicht um ist. Das liegt unter anderem daran, dass viele Investoren ihre Bitcoin-Gewinne aus dem letzten Quartal später oft in Ethereum umschichten. Bitcoin legt meist im letzten Quartal des Jahres eine starke Rallye hin, was auch 2024 wieder zu beobachten war.

Damit ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass es für Ethereum noch in den letzten 10 Tagen des Monats bergauf geht, relativ hoch. Der Ether-Kurs ist dabei sogar fast jedes Jahr im Januar um über 30 % gestiegen. Ob es dafür diesmal noch reichen wird, ist unklar, im Plus könnte $ETH aber durchaus noch schließen. Auch das restliche erste Quartal des Jahres ist für Ethereum in der Regel eher bullish.

Die Trumps investieren

Grundsätzlich dürften es unter Donald Trump eher Coins von US-Unternehmen sein, die zu den großen Gewinnern gehören. Trump verfolgt einen America First Ansatz und möchte heimische Unternehmen stützen. Das bedeutet aber keinesfalls, dass nur Solana und XRP profitieren können. Das Unternehmen World Liberty Financial, das mit den Trumps in Verbindung gebracht wird, hat kurz vor seinem Amtsantritt nämlich nochmal kräftig in Ethereum investiert.

Trump-Linked DeFi Project 'World Liberty Financial' Purchases $48M In ETH



World Liberty Financial, a Trump-linked DeFi venture, recently purchased $48 million worth of Ethereum (14,403 ETH), bringing its total ETH holdings to approximately $109 million. The purchases came amid… pic.twitter.com/7XNp5AdLq2 - The Wolf Of All Streets (@scottmelker) January 20, 2025

Die Tatsache, dass das DeFi-Unternehmen selbst Millionen in Ethereum investiert, stimmt Analysten und Anleger extrem bullish. Außerdem hat der Launch der Trump Meme Coins gereicht, dass einige wenige erfolgreiche Projekte den Kurs schnell explodieren lassen können. Immerhin ist der $SOL-Kurs auf ein neues Allzeithoch gestiegen, nachdem Trump seinen Meme Coin auf Solana gelauncht hat.

Auch Ethereum hat jede Menge vielversprechende Projekte und Meme Coins zu bieten, die Bewertungen in Milliardenhöhe erreichen können, wobei aktuell vor allem Wall Street Pepe ($WEPE) extrem gefragt ist.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.