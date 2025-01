Hamburg (ots) -Täglich werden Menschen durch Mobbing am Arbeitsplatz verletzt, schlecht gemacht und bloßgestellt. Die Folgen sind sowohl für die Betroffenen als auch für die Teams und das gesamte Unternehmen verheerend. Was aber sind die Ursachen dafür und wie sollten Unternehmen darauf reagieren?Mobbing am Arbeitsplatz ist kein Randproblem, sondern belastet viele Unternehmen und ihre Mitarbeiter direkt: Betroffene berichten von Ängsten, gesundheitlichen Beschwerden und sozialer Isolation, die sich nicht selten weit über den Arbeitsplatz hinaus auf ihr Privatleben auswirken. Unternehmen, die ein solches Problem ignorieren, riskieren nicht nur den Verlust wertvoller Mitarbeiter, sondern auch eine nachhaltige Schädigung ihres Arbeitsklimas und ihrer Produktivität. "Die langfristigen Folgen für alle Beteiligten sind enorm: Krankheiten, innerliche Kündigungen und sogar Frührenten sind häufige Konsequenzen", mahnt Felix Lehmann von FAIRFAMILY."Führungskräfte haben die Möglichkeit, solche Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und gezielt gegenzusteuern", fügt er hinzu. Felix Lehmann ist Führungskräfte-Entwickler und Coach-Mediator bei FAIRFAMILY, der von Felix Anrich und Randolph Moreno Sommer geführten Unternehmensberatung. Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Führung von Teams haben die Inhaber ein System entwickelt, das auf staatlich geförderte Gesundheitsleistungen und nachhaltige Konfliktlösung setzt. Ziel ist es, Unternehmen dabei zu helfen, nicht nur Fachkräfte zu gewinnen, sondern auch ein harmonisches Arbeitsumfeld zu schaffen. Warum das Einhalten von Systemgesetzen dabei der Schlüssel zum Erfolg ist und wie eine gute Führung Mobbing präventiv verhindern kann, erfahren Sie hier.Konflikte sind nur selten sachlich zu begründen: Das sind die Ursachen für Mobbing am ArbeitsplatzIn den allermeisten Fällen entsteht Mobbing durch die Verletzung sogenannter Systemgesetze, welche die grundlegenden Bedürfnisse in Teams beschreiben: Zugehörigkeit, Anerkennung, Gerechtigkeit und klare Strukturen. Bereits kleine Verstöße gegen diese Prinzipien können Konflikte eskalieren lassen. Ein typisches Beispiel: Ein neuer Mitarbeiter bringt Verbesserungsvorschläge ein, die auf ein bestehendes System treffen. Dienstältere Mitarbeiter könnten dies als Missachtung ihrer bisherigen Leistungen empfinden, was Spannungen auslöst. Bleiben solche Konflikte ungelöst, führt dies oft zu gezielten Ausgrenzungen oder negativen Verhaltensmustern.Wichtig zu verstehen ist dabei, dass Konflikte in Teams selten auf der Sachebene entstehen. Vielmehr sind es unterschwellige Verletzungen von Erwartungen und Bedürfnissen, welche die Dynamik vergiften. "Ohne frühzeitige Intervention können sich diese Probleme zu ernsthaftem Mobbing entwickeln", erläutert Felix Lehmann. Neben unklaren Zuständigkeiten, widersprüchlichen Anweisungen und mangelnder Führung tragen oft auch Kommunikationsprobleme und organisatorische Veränderungen zu dieser Entwicklung bei.Konflikte auflösen, Mobbing verhindern: So gelingt es in der PraxisDie gute Nachricht: Mobbing lässt sich nahezu immer auflösen und präventiv verhindern. Der erste Schritt besteht darin, die Ursachen zu analysieren und sie zu verstehen. Hierfür setzen Experten wie FAIRFAMILY auf systematische Ansätze wie Systemogramme und Zeit-Ursachen-Diagramme. Ziel hiervon ist es, den Ursprung des Konflikts zu identifizieren und ihn schrittweise zu lösen. "Wichtig ist, die Verletzungen der Systemgesetze aller Beteiligten auszugleichen, um ein stabiles Fundament für das Team zu schaffen", betont Felix Lehmann.Eine wesentliche Rolle spielt dabei die Führungskraft, die zugleich als Vermittler, Mediator und Coach agiert: FAIRFAMILY unterstützt Unternehmen mit Programmen wie "TOP Arbeitgeber Führung", um Führungskräfte in genau diese Rollen zu integrieren. Indem sie Konflikte frühzeitig erkennen und gezielt lösen, schaffen sie ein Arbeitsumfeld, das von Respekt, Anerkennung und Zusammenarbeit geprägt ist. "Mobbing ist nicht nur ein Problem für die Betroffenen, sondern ein Symptom für tieferliegende Defizite in der Unternehmenskultur", fasst Felix Lehmann zusammen. Wer hier präventiv handelt, investiert in die langfristige Gesundheit seines Unternehmens.Sie wollen Ihre Führungskräfte zu Coaches, Mediatoren sowie Ausbildern machen und Ihr Arbeitsklima damit nachhaltig verbessern? Dann melden Sie sich jetzt bei FAIRFAMILY (https://www.fairfamily.de/) und vereinbaren Sie einen Termin für eine kostenfreie Potenzialanalyse!Pressekontakt:FAIRFAMILY GmbHhttps://www.fairfamily.de/E-Mail: info@fairfamily.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: FAIRFAMILY GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161823/5953357