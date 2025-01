DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Auftragsbestand der deutschen Industrie steigt im November leicht

Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im November leicht gestiegen. Verglichen mit dem Vormonat erhöhte er sich um 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der Auftragsbestand kalenderbereinigt 0,7 Prozent niedriger. Die offenen Aufträge aus dem Inland sanken im November gegenüber Oktober um 0,3 Prozent, der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland stieg hingegen um 0,3 Prozent.

Umsatz im Gastgewerbe steigt im November

Der Umsatz im deutschen Gastgewerbe ist im November gegenüber Oktober kalender-, saison- und preisbereinigt um 3,9 Prozent und nominal um 3,8 Prozent gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, verzeichnete das Gastgewerbe im Vergleich zum Vorjahresmonat einen Umsatzrückgang von real 0,1 Prozent. Nominal ergab sich ein Plus von 2,5 Prozent.

Trump unterzeichnet Dekrete zu Grenze und Energie

US-Präsident Trump hat am ersten Tag seiner zweiten Amtszeit Dekrete zum Grenzregime, zur Energiepolitik und zu Diversity-Programmen für die Bundesregierung erlassen, mit denen wichtige Maßnahmen der Biden-Regierung rückgängig gemacht werden sollen. Zu Trumps Einwanderungsplänen gehören die Abschaffung des Geburtsortsprinzips, die Ausrufung des nationalen Notstands an der Südgrenze und die Beendigung des Asyls durch beschleunigte Abschiebungen, wie Trump sagte. Er gab dem Verteidigungsminister zehn Tage Zeit, um einen Plan für den Einsatz von US-Truppen zur Sicherung der Grenze vorzulegen.

Trump setzt bei Handelspolitik offenbar auf Verhandlungen

US-Präsident Donald Trump hat nach Aussage CIMB-Analysten auf unmittelbare Änderungen der US-Handelspolitik verzichtet und deutet damit einen Wechsel in den Verhandlungsmodus an. Wie die Analysten in einem Kommentar schreiben, kündigte Trump Pläne zur Überarbeitung der Einwanderungs-, Handels-, Steuer-, Inflations- und Energiepolitik an und versprach, die inländische Rohölförderung auszuweiten, während er gleichzeitig aus dem Pariser Klimaabkommen austrat, so die Analysten Michelle Chia und Kollegen.

Trump-Dekret: Energie-Notstand wegen Zukunftstechnologien

Von Scott Patterson

DOW JONES--Die Erklärung des Energienotstands durch US-Präsident Donald Trump zielt nicht speziell auf den Energiebedarf von künstlicher Intelligenz ab, sondern auf die Anforderungen der "nächsten Technologiegeneration". Amerikas "Fähigkeit, an der Spitze der technologischen Innovation zu bleiben, hängt von einer zuverlässigen Energieversorgung und der Integrität des Stromnetzes unserer Nation ab", heißt es in der Verfügung.

Trump setzt Kuba wieder auf Terrorliste

US-Präsident Donald Trump hat die Entscheidung der Biden-Regierung, Kuba von der US-Liste der staatlichen Sponsoren des Terrorismus zu streichen, rückgängig gemacht. Dies war Teil einer Vereinbarung mit der katholischen Kirche, die Havanna dazu veranlasste, die Freilassung von 553 politischen Gefangenen zuzustimmen.

Brasiliens linker Präsident hat pragmatische Haltung zu Trump

Der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva, seit langem ein Vorkämpfer der lateinamerikanischen Linken, bezog am Montag diplomatisch Stellung zur Amtseinführung von Donald Trump. Er hoffe auf eine friedliche und produktive Beziehung zum neuen US-Präsidenten. "Wir wollen keinen Streit anfangen", sagte Lula in einer Rede in Brasilia.

Trump begnadigt Teilnehmer des Kapitol-Sturms

US-Präsident Trump hat am Montag fast alle der 1.500 Personen begnadigt, die im Zusammenhang mit dem Angriff auf das Kapitol am 6. Januar 2021 angeklagt waren. Dies geschah wenige Stunden, nachdem der scheidende Präsident Joe Biden Familienmitglieder und andere potenzielle Ziele der neuen Regierung von der Strafverfolgung freigestellt hatte. Trumps umfassende Begnadigung erfolgte im Rahmen seines umstrittenen Wahlkampfversprechens, Anhänger zu begnadigen, die sich an dem beteiligt hatten, was Bundesrichter und Staatsanwälte als einen Angriff auf die amerikanische Demokratie bezeichnet haben.

Trump entzieht Ex-Geheimdienstlern Sicherheitsfreigaben

US-Präsident Donald Trump hat am Montag eine Anordnung unterzeichnet, die die Sicherheitsfreigaben von 50 ehemaligen US-Beamten, darunter die ehemaligen CIA-Chefs John Brennan und Michael Morell sowie seinen eigenen ehemaligen nationalen Sicherheitsberater John Bolton, widerruft. Die Anordnung richtet sich gegen die Unterzeichner eines Schreibens, das während des Präsidentschaftswahlkampfs 2020 verschickt wurde und in dem es hieß, dass E-Mails von Hunter Bidens Laptop wahrscheinlich Teil einer russischen Operation zur Beeinflussung der Wahl seien.

Japan will Yen-Bewegungen genau im Auge behalten

Japan will auf dem Devisenmarkt den Yen genau im Auge behalten angesichts der Unsicherheiten ausgehend aus der Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump. "Die Märkte könnten sowohl positiv als auch negativ reagieren, wenn (die Trump-Administration) verschiedene Ankündigungen im Prozess der politischen Steuerung macht, die möglicherweise die Zinssätze auf dem Markt, die Geldpolitik und die Währungsniveaus beeinflussen", sagte Atsushi Mimura, stellvertretender Finanzminister für internationale Angelegenheiten, bei einer Veranstaltung in Tokio.

