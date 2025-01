Baierbrunn (ots) -Wer verreist und einen Herzschrittmacher oder Defibrillator (ICD) trägt, sollte am Flughafen aufpassen. Denn die Geräte können bei herkömmlichen Metalldetektoren während der Sicherheitskontrolle einen Alarm auslösen. Außerdem besteht ein gewisses Risiko, dass Schrittmacher oder Implantat gestört werden. Daher ist es wichtig, dem Personal vorab Bescheid zu geben, berichtet das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber".Sicherheitsabstand bei Smartphones einhaltenAuch Geräte wie Smartphones können Herzschrittmacher und Defibrillatoren in ihrer Funktion beeinträchtigen, wenn sie zu nah an die implantierte Stelle kommen. Daher gilt: Smartphones nie in der Brusttasche beziehungsweise an der Stelle des Implantats tragen. Hersteller empfehlen, Smartphones in mindestens 15 Zentimetern Entfernung zu tragen und zu nutzen. Gleiches gilt auch bei Kopfhörern und Lautsprechern, die ebenfalls sehr starke Magnetfelder besitzen können.Zu einem Sicherheitsabstand von 15 Zentimetern raten Experten auch bei 5G-Mobilfunkteräten. Beim Telefonieren sollte man das Handy an das Ohr halten, das sich nicht auf derselben Körperseite wie das Implantat befindet.Kardiologen klären über Wechselwirkungen aufVorsicht geboten ist auch beim Kochen mit Induktionsherden. Wer einen Herzschrittmacher oder einen Defibrillator trägt, sollte einen Sicherheitsabstand von mindestens 25 Zentimetern zwischen Herd und Implantat einhalten. Während des Kochens ist darauf zu achten, sich nicht unmittelbar über das Kochfeld zu beugen, um die Gefahr einer Störung zu reduzieren. Ebenfalls wichtig: Kochtöpfe wählen, deren Durchmesser genau auf die Platte passt. Wer die hinteren Kochfelder nutzt, kann den Abstand zum Herzschrittmacher zusätzlich erhöhen. Zu möglichen Wechselwirkungen von technischen Geräten und Implantaten geben die Informationen der Herstellerfirma Auskunft sowie kardiologische Praxen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 1/2025 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter www.senioren-ratgeber.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/seniorenratgeberDE/).Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5953363