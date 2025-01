Vancouver, BC - 21. Januar 2025 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5) ("Giant Mining" oder das "Unternehmen"), ein führendes Explorationsunternehmen, das die in Nevada gelegene Kupferlagerstätte Majuba Hill entwickelt, gratuliert Donald J. Trump zu seiner Amtseinführung als 47. Präsident der Vereinigten Staaten. Als inländisches Unternehmen für die Erkundung und Erschließung von Kupfervorkommen ist Giant Mining optimistisch, was die von Präsident Trump vorgeschlagenen Maßnahmen und ihr Potenzial zur Stärkung der heimischen Industrie, insbesondere im Rohstoffsektor, angeht.

Abbildung 1. Donald J. Trump Kupfermünze

Kupfer ist ein entscheidendes Metall für die Energiewende, die technologische Entwicklung und die nationale Infrastruktur Amerikas. Die von Präsident Trump während seines Wahlkampfs dargelegten politischen Maßnahmen stimmen mit den strategischen Zielen des US-Bergbausektors überein und werden voraussichtlich erhebliche Vorteile für die heimische Kupferexploration und -produktion bringen, die Investoren in die Mineralexploration und Stakeholder von Giant Mining kennen sollten und die sie hoffentlich begeistern werden:

Richtlinien zur Förderung der heimischen Kupferexploration und -förderung:

Optimierter Genehmigungsprozess

Präsident Trump hat betont, wie wichtig es ist, bürokratische Hürden für US-Unternehmen abzubauen. Ein optimierter Genehmigungsprozess wird es Projekten wie Majuba Hill ermöglichen, effizienter von der Exploration zur Produktion überzugehen, und sicherstellen, dass die inländische Versorgung die steigende Nachfrage decken kann.

Quelle: Trump-Wahlkampfrede, Juli 2024

Erhöhte Investitionen in die US-Infrastruktur

Der vom Präsidenten vorgeschlagene Investitionsplan für die Infrastruktur in Höhe von mehreren Billionen Dollar wird große Mengen an Kupfer für Stromnetze, Verkehrssysteme und Projekte im Bereich erneuerbare Energien erfordern. Diese erhöhte Nachfrage schafft einen starken Markt für inländische Kupferproduzenten.

Quelle: Wahlprogramm zur Infrastrukturentwicklung, August 2024

Schwerpunkt auf Energieunabhängigkeit und -sicherheit

Richtlinien zur Priorisierung der inländischen Energieunabhängigkeit unterstreichen die Notwendigkeit einer sicheren und zuverlässigen inländischen Versorgung mit kritischen Mineralien, einschließlich Kupfer. Majuba Hill ist gut positioniert, um dazu beizutragen, die Abhängigkeit der USA von ausländischen Kupferquellen zu verringern.

Quelle: Strategiepapier zur Energieunabhängigkeit, September 2024

Unterstützung der inländischen Fertigung

Durch Anreize für die inländische Fertigung wird die Regierung die Nachfrage nach Kupfer in den Bereichen Elektronik, Fahrzeuge und erneuerbare Energiesysteme ankurbeln - alles Sektoren, die auf eine hochwertige Kupferversorgung angewiesen sind.

Quelle: Ankündigung der Wirtschaftspolitik von Trump, Oktober 2024

Ausweitung der Maßnahmen für kritische Mineralien

Präsident Trump hat sein Engagement für die Aufnahme von Kupfer in die Bundesliste der kritischen Mineralien bekräftigt. Diese Einstufung könnte Steuervorteile, Mittel für Forschung und Entwicklung und eine beschleunigte behördliche Unterstützung für Projekte wie Majuba Hill ermöglichen.

Quelle: Interview mit der US-Handelskammer, November 2024

Senkung der Unternehmenssteuersätze

Die von der Regierung vorgeschlagene Senkung der Unternehmenssteuern wird Giant Mining in die Lage versetzen, mehr in die Exploration und Erschließung zu investieren und gleichzeitig ein wettbewerbsfähigeres Geschäftsumfeld zu fördern.

Quelle: Vorschlag zur Steuerreform, Dezember 2024

Schwerpunkt auf der Schaffung von Arbeitsplätzen in ländlichen Gebieten

Die Maßnahmen zur Wiederbelebung der ländlichen Wirtschaft stehen im Einklang mit dem Engagement von Giant Mining für die Förderung von Arbeitsplätzen und Wirtschaftswachstum in Nevada.

Quelle: Wahlkampfauftritt von Trump in Nevada, Oktober 2024

Giant Mining hat kürzlich die erste Phase seiner mehrphasigen Bohrkampagnen auf Majuba Hill (Nevada, USA) für 2025 vorgestellt, wie am 16. Januar 2025 angekündigt. Das Kernprogramm der ersten Phase ist als Folgemaßnahme für das Bohrloch MHB-30 ("MHB-30") konzipiert, das eine hochgradige Kupfer-Silber-Mineralisierung von 0 bis 218,0 Fuß (66,4 Meter) mit 1,35 % Cu und 73,4 g/t Ag, einschließlich 74,0 Fuß (22,6 Meter) mit 2,6 % Cu und 30,1 g/t Ag, aufweist. Siehe Pressemitteilung

"Wir gratulieren Präsident Donald J. Trump zu seiner Amtseinführung als 47. Präsident der Vereinigten Staaten. Der sich abzeichnende Kupfermangel wird immer offensichtlicher und eine entwicklungsfreundliche Politik ist ein willkommenes Zeichen der Hoffnung. Giant Mining und unser Team scheinen ein Teil des Puzzles zu sein, mit dem Amerika sein Ziel erreichen will, die Abhängigkeit des Landes von ausländischen Ressourcen zu verringern. Wir sind fest davon überzeugt, dass Majuba Hill ein bedeutendes inländisches Kupfervorkommen für die USA werden kann und allen Stakeholdern von Giant Mining zugutekommt", sagte der CEO von Giant Mining, David Greenway. "2025 soll das bisher wichtigste Jahr für Majuba Hill und Giant Mining werden, und wir freuen uns sehr auf das, was wir erreichen wollen. Wir haben die Umsetzung der politischen Maßnahmen und Pläne von Herrn Trump für die USA und insbesondere für den Rohstoffsektor genau beobachtet und werden dies auch weiterhin tun. Wir sind sehr ermutigt von dem, was einige seiner politischen Maßnahmen für die Zukunft der Kupferlagerstätte Majuba Hill bedeuten könnten. Nochmals herzlichen Glückwunsch, Präsident Trump."

Zu den wichtigsten Eigenschaften von Majuba Hill gehören:

Standort: Nevada - vom Fraser Institute als führende Rechtsprechung für den Bergbau eingestuft

Projektfläche: 9.684 Acres

Infrastruktur: Das Konzessionsgebiet Majuba Hill liegt 113 Kilometer (70 Meilen) auf dem Straßenweg südwestlich von Winnemucca (Nevada) und 251 km (156 Meilen) nordöstlich von Reno. Zufahrt besteht über 23 Meilen an gut ausgebauten Landstraßen ab der Ausfahrt Imlay (Nevada) von der U.S. Interstate 80. Menschen, Straßen, Strom und Wasser sind die grundlegenden Elemente bei der Bewertung der Infrastruktur, und Majuba Hill verfügt bereits über eine solide infrastrukturelle Grundlage für den Bau einer großen Anlage, was im Vergleich zu abgelegeneren Projekten erhebliche Einsparungen ermöglicht.

Geschichte: ehemaliger Produktionsbetrieb

Abbildung 1: Historische Produktion von Majuba Hill (Wert von 32 Millionen US$ zu heutigen Preisen)

Bohrungen: Bohrungen über bislang 83.925 Fuß. Neuwert dieser Bohrungen von ungefähr 10,4 Millionen US$ an Erschließungskosten.

Mineralisierung: Das Projekt weist Anzeichen auf einen potenziell großen Cu-Ag +/- Au-Mineralisierungskörper auf, der viele Gemeinsamkeiten mit großen Porphyr-Kupfer-, Silber- und Goldprojekten aufweist. Das Unternehmen durchteufte seinen bis dato hochgradigsten Abschnitt im Zuge der Bohrungen 2024: 74,0 Fuß mit 2,6 % Cu und 30,1 g/t Ag enthalten in 218,0 Fuß mit 1,35 % Cu und 73,4 g/t Au ab der Oberfläche. Siehe Pressemeldung

Erweiterungsmöglichkeiten: IP-Vermessung, Tiefbohrungen und Stepout-Bohrungen legen die Möglichkeit für eine Erweiterung in alle Richtungen nahe.

Vollständig finanziert: Finanzierung für Bohrkampagne 2025 gesichert.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. "Buster" Hunsaker III, CPG 8137, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen überprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43- 101").

Marktpräsenz

Das Unternehmen hat am 17. Januar 2025 eine Erweiterungsvereinbarung mit Gold Standard Media, LLC ("GSM") abgeschlossen. GSM und seine Partner werden dem Unternehmen weiterhin Werbedienstleistungen anbieten, darunter (i) die Erstellung von Landing Pages, (ii) digitales Marketing, (iii) E-Mail-Marketing und (iv) Influencer-Marketing. Die Verlängerungsvereinbarung gilt für weitere sechs (6) Monate der ursprünglichen Laufzeit, wie bereits am 10. Januar 2025 angekündigt, gegen eine Zahlung von bis zu 350.000 USD. GSM hat eine Geschäftsadresse in 723 W University Avenue, Georgetown, TX 78626 und kann unter +1 512-843-1723 oder ceo@goldstandardir.com kontaktiert werden. GSM und seine Auftraggeber sind von dem Unternehmen unabhängig. Das Unternehmen wird keine Optionen oder andere Wertpapiere als Gegenleistung für die Dienstleistungen von GSM ausgeben.

Darüber hinaus hat das Unternehmen 10.000 CAD an AI Power Marketing Inc. ("AI Power") für Google Adwords und digitale Marketingaktivitäten gezahlt. AI Power befindet sich in 675 Cochrane Drive, East Tower 6th Floor Markham, Ontario L3R 0B8. Das Unternehmen kann per E-Mail unter jwest@midasletter.ca und telefonisch unter +1 (905) 961-8789 erreicht werden. AI Power und seine Geschäftsführung sind vom Unternehmen unabhängig. Das Unternehmen gibt keine Optionen oder andere Wertpapiere als Gegenleistung für die Dienstleistungen von AI Power aus.

Über Giant Mining Corp.

Das Hauptaugenmerk von Giant Mining Corp. ist auf die Identifizierung, den Erwerb und den Ausbau von in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Projekten gerichtet, um der zunehmenden weltweiten Nachfrage nach kritischen Metallen zu begegnen. Diese Nachfrage wird durch Initiativen wie den Green New Deal in den Vereinigten Staaten und ähnliche Programme mit Klimaschwerpunkt weltweit angeheizt, da sie erhebliche Mengen an Kupfer, Silber und Gold für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energieinfrastruktureinrichtungen und die Modernisierung sauberer und erschwinglicher Energiesysteme erfordern.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) von Reno (Nevada) entfernt liegt. Majuba Hill befindet sich in einer bergbaufreundlichen Rechtsprechung mit vorteilhaften Vorschriften und hat das Potenzial, eine der nächsten großen Kupferlagerstätten zu werden, die für die Deckung des steigenden Bedarfs an diesem roten Metall entscheidend ist.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als "Market Regulator" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Für das Board von Board of Giant Mining Corp.

"David Greenway"

David C. Greenway

President & CEO

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen. Diese Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen. Daher sollten diese Aussagen nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf den von ihm getroffenen Annahmen, den ihm derzeit verfügbaren Informationen und anderen Faktoren. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind u. a. die Auswirkungen der Politik von Präsident Trump auf den US-Inlandsmarkt für Kupfer und damit verbundene Branchen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Aufgrund von Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich der Risiken und Unwägbarkeiten, die das Unternehmen in seinen öffentlichen Wertpapierunterlagen angibt, können die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78149Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78149&tr=1



