Donald Trump erfüllt die Erwartungen. Direkt nach der Vereidigung erlässt der neue Präsident eine Lawine an neuen Dekreten und streicht die Politik seines Vorgängers zusammen. Rückschlag für Apple in China. Die offiziellen Zahlen liegen noch nicht vor, aber die ersten Schätzungen gehen von einem Umsatzrückgang von -18 % aus. DocMorris bestätigt mit einem schwachen Jahreswachstum die Befürchtungen der Börse. Aktienkurs mehr als -80 % unter dem letzten Top.Asien entwickelt sich am Dienstagmorgen leicht freundlich. In Abwesenheit ...

