München (ots) -Künstliche Intelligenz verändert fast jede Branche. Sie schafft neue Geschäftsmodelle und macht andere obsolet. Wie wettbewerbsfähig Unternehmen in Zukunft am Markt agieren, hängt maßgeblich davon ab, wie erfolgreich sie diesen Wandel heute gestalten. Im Rahmen eines neugegründeten Digital Hubs bietet die Bayerische ihren Unternehmenskunden in der bAV und Gewerbeversicherung ab sofort eine kostenlose KI-Beratung. Damit möchte die Bayerische die Zielgruppe der kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) auf ihrer KI-Reise befähigen.KI-Readiness für bAV- und GewerbekundenGerade kleine und mittlere Unternehmen verfügen oft nicht über die nötigen monetären personellen und fachlichen Kapazitäten zur Entwicklung und Umsetzung einer eigenen KI-Strategie. Das neugegründete Digital Hub der Bayerischen greift Unternehmenskunden der bAV und Gewerbeversicherung fortan mit einem kostenlosen Expert-Mentoring proaktiv unter die Arme.In einer 90-minütigen Sitzung analysieren die KI-Experten des Digital Hubs darin aktuelle Herausforderungen, die KI und die Digitalisierung für das Unternehmen bringen. Gemeinsam evaluieren sie bisherige Erfahrungen und entwickeln einen Ausblick, um die Wettbewerbsfähigkeit im jeweiligen Markt zu sichern. Dazu die beiden Leiter des Digital Hubs Armin Hangl und der kürzlich zur Bayerischen gestoßene Johannes Oberhofer: "Das KI-Expert-Mentoring ist für unsere Kunden eine großartige Möglichkeit zu ermitteln, wo sie in Sachen KI und Digitalisierung gerade stehen. Durch unsere Erfahrungen aus der Praxis zeigen wir Potenziale auf, die KI im eigenen Unternehmen entfalten könnte.""Mit der Integration des Expert-Monitorings für unsere Unternehmenskunden in der bAV und Gewerbeversicherung füllen wir unsere Vision 'das Versichern vielleicht sogar überflüssig zu machen' weiter mit Leben", sagt Martin Gräfer, Vorstandsmitglied der Bayerischen. "Indem wir gerade unsere Zielgruppe der KMUs auf ihrer KI-Reise begleiten, zeigen wir, dass wir nicht nur Risiko- und Vorsorgepartner sind, sondern uns der Erfolg unserer Kundinnen und Kunden auf einer ganzheitlichen Ebene am Herzen liegt. Unser neues Digital Hub freut sich darauf, möglichst viele Unternehmenskunden mit KI erfolgreich zu machen. Für Vermittler bietet das Thema zudem einen perfekten aktuellen Anker, um mit KMUs ins Gespräch zu kommen."Wenn Unternehmen ihren Weg in Richtung KI-Strategie auf Basis der Bestandaufnahme fortsetzen möchten, bietet das Digital Hub weiterführende maßgeschneiderte und praxisnahe Lösungen, die den individuellen Anforderungen der Kunden gerecht werden und ihnen helfen, ihre Potenziale voll auszuschöpfen. Basierend auf einer Potenzialanalyse liegt dabei der Fokus auf der Entwicklung von unternehmensweiter KI-Readiness und dem Empowerment der Mitarbeitenden. Das Digital Hub unterstützt bei der Entwicklung einer konkreten KI-Roadmap sowie der Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten, um KI nachhaltig in den Unternehmensalltag zu integrieren. Dazu zählen: KI-Readiness-Checks, gezielte Workshops, Formate, wie das Digitalcamp und die praxisorientierte KI-Fabrikstraße, sowie der aktive Aufbau einer KI Community, um möglichst alle Mitarbeitenden zu befähigen, KI-Technologien effektiv zu nutzen und eigenständig weiterzuentwickeln.KI-Expertise aus der Praxis für die PraxisDas neugegründete Digital Hub ist Teil der Bayerische Digital Services AG, in der die Bayerische seit 2019 ihre digitalen Aktivitäten bündelt. Mit Armin Hangl und Johannes Oberhofer leiten zwei ausgewiesene Experten das Hub, die bei der Bayerischen bereits mehrere KI-Anwendungsfälle erfolgreich implementiert haben. Darunter zum Beispiel die automatisierte KI-Bearbeitung von Serviceanfragen in ausgewählten Geschäftsbereichen und das Ausrollen eines persönlichen KI-Assistenten an alle Mitarbeitenden der Bayerischen. Die Entwicklung umfassender interner KI-Strukturen zur Bewertung und Umsetzung der KI-Usecases, sowie der Aufbau einer unternehmensweiten KI Community und eines KI Labors bildeten dabei das Fundament.Für ihre führende Rolle im Bereich KI und Innovation wurde die Bayerische jüngst vom InsurTech Hub Munich (ITHM) mit dem "Transformative Impact Award 2024" ausgezeichnet und erhielt für ihre KI-Lösung zur Automatisierung von E-Mail-Anfragen zweimal Gold beim "Innovationspreis der Assekuranz 2024/25" des Analysehauses Morgen & Morgen in Zusammenarbeit mit dem Versicherungsmagazin.Mit dem IT-Beratungsunternehmen Sinopsis AG aus Köln und dem KI-Startup STTech aus München startet das Digital Hub der Bayerischen mit zwei kompetenten Partnern an seiner Seite. Beide Partner lassen ihre Expertise und konkrete technischen Lösungen in die Leistungen des Hubs einfließen.Das KI-Expert-Mentoring und die Beratungsleistungen des neuen Digital Hubs stehen überdies auch interessierten Unternehmen offen, die bislang noch nicht Kunden der Bayerischen sind. Weitere Infos erhalten Sie hier: https://www.diebayerische.de/produkte/geschaeftskunden/ki-expertmentoring/***Über die BayerischeDie Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG sowie der BBV Holding AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 914 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich. Es werden zudem Kapitalanlagen von über 4,3 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000 persönliche Berater stehen, den rund 1,1 Millionen Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat im aktuellen Bonitätsrating der Konzernmuttergesellschaft die Qualitätsnote A ("sehr gut") bestätigt und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über dem Branchendurchschnitt liegende Finanzstärke. Die Töchter BA Bayerische Allgemeine AG und BL Bayerische Lebensversicherung AG werden im Bonitätsrating ebenfalls mit A bewertet. Im Nachhaltigkeitsrating der Agentur wurde die Versicherungsgruppe mit AA ausgezeichnet.