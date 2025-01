EQS-Media / 21.01.2025 / 10:00 CET/CEST

Baader Bank und die Bayerische Börse verlängern Handelszeit auf gettex Die Baader Bank erweitert ihr Handelsangebot und verlängert gemeinsam mit der Bayerischen Börse die Handelszeit auf gettex. Während der Handel bisher von 08:00 bis 22:00 Uhr möglich war, gilt die verlängerte Handelszeit von 07:30 bis 23:00 Uhr. Es können zunächst mit einem eingeschränkten Universum, das einen großen Anteil des aktuellen Umsatzes ausmacht und sukzessive ausgeweitet wird, Wertpapiere zu den neuen Handelszeiten über die Baader Bank als Market Maker gehandelt werden. Zuvor hatte die Baader Bank bereits seit Oktober 2024 im außerbörslichen Handel die Handelszeit entsprechend verlängert. Die Baader Bank agiert als exklusiver Market Maker für Aktien, Fonds, ETPs und Anleihen auf gettex. Mit den verlängerten Handelszeiten wird konsequent der steigenden Nachfrage seitens Kooperationspartnern als auch institutioneller Kunden und Privatkunden begegnet. Mit diesem Schritt optimiert die Baader Bank ihr Handelsangebot 'Baader Trading' und festigt ihre Marktposition als Market Maker in Deutschland. Bereits im Handelsgeschäft mit Kryptowährungen, welches über das Setup der Baader Bank 24h verfügbar ist, hat sich gezeigt, dass Privatanleger vermehrt unabhängig von klassischen Börsenzeiten handeln und eine klare Präferenz für die verlängerten Handelszeiten aufweisen. Mit der Ausweitung im außerbörslichen Handel und auf gettex kann dieser Entwicklung sinnvoll begegnet werden. Weiterhin ermöglichen die verlängerten Handelszeiten den Anlegern die Möglichkeit, unmittelbarer auf aktuelle Nachrichten und Unternehmensmeldungen zu reagieren, insbesondere mit Blick auf den US-Handel. "Wir freuen uns sehr, dass wir das neue Jahr mit diesem wichtigen Schritt starten und damit unser Handelsangebot unter der Marke Baader Trading gemeinsam mit unserem Partner, der Bayerischen Börse, weiter optimieren. Auch im Jahr 2025 wollen wir konsequent daran arbeiten, die Möglichkeiten im Wertpapierhandel für unsere Kunden noch besser zu machen", so Oliver Riedel, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Baader Bank AG. Die Baader Bank steht seit mehr als 40 Jahren für höchste Kompetenz im Wertpapierhandel. Um auch in Zukunft einen erstklassigen Service anbieten zu können, subsumieren wir unter Baader Trading unsere Handelsaktivitäten und Dienstleistungen, das heißt das börsliche und außerbörsliche Market Making, sowie das Brokerage und den Krypto-Handel. "Der Handel mit ausländischen Wertpapieren hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen und immer mehr Orderflow-Provider wünschen sich, dass ihre Kundinnen und Kunden diese Wertpapiere auch vor 8 Uhr und nach 22 Uhr handeln können. Damit ist die Verlängerung der Handelszeiten ein Ausdruck unserer Kundenorientierung und ein konsequenter Schritt für einen attraktiven Wertpapierhandel", erläutert Dr. Robert Ertl, Vorstand der Bayerischen Börse AG. Zuletzt haben die Börse gettex und die Börse München gemeinsam mit der Baader Bank im Oktober 2023 die Handelszeit für alle von der Baader Bank AG betreuten Anleihen auf bis 22:00 Uhr verlängert, um dem erhöhten Interesse an dieser Anlageklasse gerecht zu werden.

