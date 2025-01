Mainz (ots) -Kaum ist man eingeschlummert, schreckt ein Geräusch einen aus dem Schlaf - das ist fast jedem Menschen schon einmal passiert. Mal ist es der schnarchende Partner, mal ein Flugzeug im späten Landeanflug oder Verkehrslärm vor dem Fenster. "Ohren sind immer auf Empfang. Auch wenn wir schlafen, arbeitet das intakte Gehör. Das hat die Natur so vorgesehen, damit wir von lauten und alarmierenden Tönen geweckt und vor möglichen Gefahren gewarnt werden", erklärt Eberhard Schmidt, Präsident der Bundesinnung der Hörakustiker (biha).Oft sind die Ruhestörungen jedoch harmlos, die uns um den Schlaf bringen. Gleich weiterzuschlafen, fällt trotzdem einigen Menschen schwer. Wer geräuschempfindlich ist, liegt lange wach und fühlt sich müde und unausgeschlafen am nächsten Morgen. Passiert dies häufig und bleibt der erholsame Schlaf längere Zeit aus, kann sich das auf die Leistungsfähigkeit und Gesundheit auswirken. "Gehörschutz kann geräuschempfindlichen Menschen mit einem leichten Schlaf helfen, besser ein- und durchzuschlafen. Bei der Auswahl und beim Einsatz gibt es aber ein paar Punkte zu beachten", erklärt Experte Eberhard Schmidt.Neben Einweg-Ohrstöpseln gibt es in Hörakustiker-Fachbetrieben auch mehrfach einsetzbare Varianten, die für den persönlichen Gehörgang maßgefertigt werden. "Individueller Gehörschutz sitzt passgenau kaum spürbar in den Ohren. Das ist gerade beim Schlafen wichtig. Auch werden für Schlaf-Gehörschutz weiche Materialien verwendet, die nicht drücken und sich reinigen lassen", erläutert der Hörakustiker-Meister Eberhard Schmidt.Hygiene ist beim Gehörschutzeinsatz wichtig, um Infektionen zu vermeiden. Einfache Einweg-Ohrstöpsel müssen darum nach jedem Einsatz entsorgt werden. "Vielfach einsetzbare Gehörschutzvarianten sollten regelmäßig mit einem Pflegemittel gereinigt und danach in einem Etui verwahrt werden", empfiehlt Eberhard Schmidt. Wer allerdings unter einer Ohrenentzündung leidet, sollte auf Gehörschutz in den Ohren erstmal verzichten, um die für den Heilungsprozess wichtige Luftzufuhr nicht einzuschränken.Hörakustiker und Hörakustikerinnen in Wohnortnähe findet man unter:https://www.hoerakustiker-suche.de/Pressekontakt:Nadine Röser, Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, roeser@biha.deOriginal-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70547/5953408