Berlin (ots) -Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) sieht Deutschland und Europa gut auf die zweite Amtszeit von US-Präsident Donald Trump vorbereitet.Im rbb24 Inforadio sagte Baerbock am Dienstagmorgen, "unsere Antwort auf dieses 'America First Again' ist 'Europe United'." Europa arbeite strategisch besser zusammen als zuvor. Über den Krieg Russlands gegen die Ukraine habe man eine neue Stärke entwickelt, deshalb werde man selbstbewusst auftreten. Immerhin sei die EU der größte Binnenmarkt auf der Welt, alle Mitgliedsstaaten sollten das jetzt gemeinsam strategisch nutzen.Baerbock äußerte sich auch zu den Plänen Trumps, den Panama-Kanal und Grönland unter die Kontrolle der USA zu bringen. Baerbock sagte, "jede Drohung gegen ein NATO-Mitglied oder auch andere Staaten sind natürlich vollkommen inakzeptabel. Wir sollten aber auch, und das betone ich an dieser Stelle, nicht über jedes Stöckchen springen."Ihr komme es nicht so sehr darauf an, was Trump sagte, sondern vor allem, warum er etwas sagt, so die Außenministerin. Im Fall von Panama gehe es zum Beispiel um den Einfluss Chinas: "Wir sehen, dass China weltweit massiv in Häfen und andere wichtige Infrastruktur investiert. Dieses Beispiel hatten wir auch bei uns in Europa, haben da lange einfach blind zugeschaut, auch das war ein Fehler". Trotzdem werde man Nachbarn nicht drohen, so Baerbock.Die Außenministerin betonte, die USA seien weiter einer der wichtigsten Verbündeten Deutschlands: "Wir wollen und werden weiter eng miteinander zusammenarbeiten. Aber wir haben uns strategisch intensiver und noch einmal stärker aufgestellt."Das ganze Interview können Sie hier hören: https://ots.de/DbkAPHPressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5953419