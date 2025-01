DJ MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Diskussion über Trump im Fokus

DOW JONES--Knapp behauptet sind Europas Börsen am Dienstag in den Handel gestartet. Wie erwartet müssen die Märkte zunächst die Aussagen von der Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident verdauen. In Asien haben sich zunächst leichte Entspannungszeichen gezeigt, doch im Verlauf des Handels kamen die Indizes dort zurück. Positiv wird gewertet, dass noch keine konkreten Zollmaßnahmen gegen China angekündigt wurden. Gleichwohl wiederholte Trump seine Ankündigungen gegenüber Mexiko und Kanada, dort sollen Zölle bereits zum 1. Februar in Kraft treten.

Der DAX gibt um 0,1 Prozent nach auf 20.971 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt ebenfalls 0,1 Prozent - auf 5.162 Zähler. Mit Spannung wird vor allem auf die weiteren Reaktionen der US-Börsen am Nachmittag gewartet. Am Vortag war es zu volatilen Ausschlägen bei Aktien und Anleihen gekommen, zum Schluss zeigten sich die Märkte jedoch relativ unverändert.

Diskussion über Trump-Pläne dominiert

Trump hatte wie erwartet in den Stunden nach Amtseintritt bereits zahlreiche Dekrete unter Umgehung demokratischer Debatten in Senat und Repräsentantenhaus unterzeichnet. Er machte dabei klar, dass die USA auf Kosten anderer Länder wachsen sollen. Importzölle sollen den Wohlstand der US-Bürger mehren, fossile Energie ins Ausland exportiert werden.

Die bisherige, "grüne" Klimapolitik soll beendet werden. Die internationale Zusammenarbeit will er zusammenstreichen, wie der angekündigte Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation WHO und dem Pariser Klimabkommen zeigt. Per Saldo kommentierten Politikbeobachter die Trump-Rede als Grundlage für politische Konflikte in den kommenden Jahren.

Entspannung in Asien nicht überbewerten

Die leichte Entspannung in Asien sollte daher nicht überbewertet werden und könnte kurzlebig sein, warnen die Strategen von Nomura. Trump habe zwar keine sofortigen Zollerhöhungen angekündigt, jedoch neigten die Märkte immer wieder zu kräftigen Ausschlägen, sobald diese dann eingeführt würden.

Am Dienstagvormittag wird noch auf die deutsche Wirtschaft mit dem ZEW-Index geblickt. Die Erwartungen sind aber gering: Wie eine PWC-Umfrage am Vortag zeigte, herrscht bei fast allen CEOs und Firmenlenkern Optimismus vor - außer bei den befragten Managern aus Deutschland.

Auto-Branche leidet weiter unter schwachen Zulassungen

Kräftig unter Druck stehen Aktien der europäischen Auto-Branche. Die Branche ist mit 0,9 Prozent Minus Schlusslicht in Europa nach schwachen Acea-Zulassungszahlen im Dezember. Vor allem die europaweite Absatzschwäche der E-Autos sorgt für lange Gesichter. Daneben zeige sich, dass die Luxusstrategie von BMW und Mercedes nicht aufgehe. So fielen die Zulassungen von BMW um 8,3 Prozent und bei Mercedes-Benz um 6,0 Prozent, während es bei einem Massenhersteller wie VW um 4,9 Prozent nach oben ging. BMW und Mercedes fallen bis je 1,7 Prozent, VW-Aktien geben 1,4 Prozent ab.

Positiv im DAX ragen Siemens Healthineers mit 2,2 Prozent Plus hervor. Hier hat die Bank of America das Kursziel erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt.

Bei der Online-Apotheke Docmorris stehen die Umsatzzahlen für 2024 im Blick. Sie legten um 6,7 Prozent zum Vorjahr zu. Damit hält die Underperformance zum Konkurrenten Redcare zwar weiter an, dies wurde aber erwartet. Entsprechend geben die Aktien nur noch 3,2 Prozent nach.

Positiv kommen die vorläufigen Geschäftszahlen von Kontron im Handel an. Dank starkem Auftragsbestand konnte der Umsatz deutlich gesteigert werden um über 40 Prozent zum Vorjahr. Das Wachstum soll auch im laufenden Jahr weitergehen, die Marge sogar noch stärker steigen. Die Aktien legen 4,4 Prozent zu.

Erneuerbare Energien leiden unter Trump

Die Aktien der Erneuerbaren Energien stehen im Fokus nach dem Amtsantritt von Donald Trump. Mit dem anstehenden Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen und dem Ende des "Green Deals" von Vorgänger Joe Biden steht der Branche in den USA eine schwere Zeit bevor, die meisten Aktien fallen.

Bei Windparkbetreiber Orsted geht es nach eigenen Geschäftszahlen sogar 14 Prozent tiefer. Die Gesellschaft hat zwar ihre geplanten Gewinnziele erreicht, Analysten kritisieren aber umfangreiche Abschreibungen. Vestas fallen um 4,7 Prozent, Nordex um 4 Prozent. Siemens Energy stemmen sich aber mit 0,3 Prozent Plus gegen den Trend.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.161,81 -0,1% -2,63 +5,4% Stoxx-50 4.471,16 +0,1% 6,31 +3,8% DAX 20.971,42 -0,1% -18,89 +5,3% MDAX 25.946,19 -0,2% -55,77 +1,4% TecDAX 3.625,94 +0,5% 17,49 +6,1% SDAX 14.095,58 +0,0% 4,34 +2,8% FTSE 8.530,76 +0,1% 10,22 +4,9% CAC 7.737,73 +0,1% 4,23 +4,8% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,51 -0,02 +0,15 US-Zehnjahresrendite 4,58 -0,05 +0,01 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:351Uhr Mo, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0360 -0,5% 1,0368 1,0398 +0,0% EUR/JPY 161,37 -0,5% 161,20 161,88 -0,9% EUR/CHF 0,9419 -0,3% 0,9421 0,9442 +0,4% EUR/GBP 0,8453 +0,0% 0,8455 0,8456 +2,1% USD/JPY 155,75 +0,1% 155,48 155,68 -1,0% GBP/USD 1,2256 -0,6% 1,2261 1,2297 -2,1% USD/CNH (Offshore) 7,2899 +0,4% 7,2829 7,2707 -0,6% Bitcoin BTC/USD 102.338,70 -1,2% 101.569,30 104.916,40 +8,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,61 77,88 -1,6% -1,27 +6,8% Brent/ICE 79,70 80,15 -0,6% -0,45 +6,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 48,445 47,75 +1,5% +0,70 -5,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.722,91 2.708,53 +0,5% +14,39 +3,8% Silber (Spot) 30,43 30,58 -0,5% -0,14 +5,4% Platin (Spot) 940,48 946,15 -0,6% -5,68 +3,7% Kupfer-Future 4,26 4,30 -1,9% -0,08 +6,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

January 21, 2025 04:01 ET (09:01 GMT)

