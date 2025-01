NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BASF von 53 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Den Ludwigshafenern stünden Veränderungen bevor, schrieb Analyst Chris Counihan in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Zwar stellten viele das Tempo infrage, doch sei die Strategie des Vorstandschefs Markus Kamieth der größte Wandel seit Jahrzehnten. Er beinhalte Dividendenkürzungen, den Verkauf von Geschäftsbereichen oder auch die Schließung des Upstream-Geschäfts in Deutschland. BASF dürfte damit besser wachsen als die Gesamtwirtschaft. Counihan sieht gute Chancen, die Dynamik bei den Gewinnen und dem freien Barmittelzufluss im Kerngeschäft auszubauen./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2025 / 09:44 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2025 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000BASF111