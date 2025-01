Köln (ots) -Das WDR-Hörspiel "Im Auge des Sturms" ist zum besten Hörspiel des Jahres 2024 ernannt worden. Das hat die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste am 21. Januar bekanntgegeben."Kinoreifes Polit-Event mit Pathos und Drive""Im Auge des Sturms" ist ein dokumentarisches Hörspiel zum Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021, das anhand von ausführlichem O-Ton-Material die verbalen Kämpfe zwischen den Abgeordneten ins Zentrum nimmt - vor und nach dem gewaltsamen Angriff. Es ergänzt die Bilder, die ins kollektive Gedächtnis eingegangen sind, um eine genaue und spannende Rekonstruktion der Ereignisse im Innern des Kapitols.Die Autorin Maxi Obexer "hat die Geschehnisse als kinoreifes Polit-Event erkannt und daraus ein dokumentarisches Stück mit Pathos und Drive geformt", so die Begründung der Jury, die 2024 aus Clara Gauthey (Kulturredakteurin Bieler Tagblatt), Claude Pierre Salmony (Hörspielredakteur, -dramaturg, -regisseur) und Maria Ursprung (Dramatikerin, Regisseurin, Co-Leiterin Theater Marie) bestand. Das Ergebnis sei ein Hörspiel, "das trotz seiner Bezugnahme auf ein vergangenes Ereignis ins Heute wirkt" und "eine politische Lektion liefert". Es gehe um die "Verantwortung politischer Führer", "die Folgen ihrer Worte" und die "Kraft der vernünftigen Verständigung".Andrea Schafarczyk, WDR-Programmdirektorin für NRW, Wissen und Kultur:"Dieses dokumentarische Hörspiel zeigt eindringlich, was am 6. Januar 2021 im Herzen der amerikanischen Demokratie geschehen ist. Demokratische Prozesse erscheinen uns manchmal langsam und umständlich. Im Auge des Sturms belegt, dass sie ein hochspannendes Drama sein können - und durchaus wirksam. Denn in dieser Krise hat sich die Demokratie auch mit ihren eigenen Mitteln verteidigt: mit Worten, Kontroversen und dem Mut, Argumenten statt Gewalt zu folgen. Der Autorin Maxi Obexer und dem Regisseur Gerrit Booms gelingt es, die Wirklichkeit virtuos zu verdichten und genau die Details herauszustellen, in denen die Ereignisse in Geschichte umschlagen. Ich gratuliere ihnen herzlich zu diesem Preis."Als am 6. Januar 2021 das Kapitol in Washington angegriffen wurde, waren Senat und Abgeordnetenhaus in dem Gebäude versammelt, um die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl zu bestätigen und den neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten auszurufen. Erst verzögern Einsprüche gegen die Wahl den Ablauf so sehr, dass die Abgeordneten noch tagen, als der Sturm auf das Kapitol beginnt. Dann müssen die Versammlungen abgebrochen werden, weil die Menschen im Kapitol um ihr Leben fürchten müssen. Erst am Abend, nach Stunden der Ungewissheit, beschließen die Abgeordneten, ihre Debatte fortzusetzen und ihre Worte der Gewalt entgegenzusetzen."Im Auge des Sturms" war im Januar 2024 zum Hörspiel des Monats ernannt worden und dadurch für den Wettbewerb ums Hörspiel des Jahres nominiert. Veröffentlicht wurde es zum Jahrestag des Angriffes am 6. Januar 2024.Das Hörspiel in der ARD Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/episode/wdr-hoerspiel/im-auge-des-sturms-das-kapitol-am-6-januar-2021/wdr/13042609/Im Auge des Sturms - Das Kapitol am 6. Januar 2021von Maxi ObexerRegie: Gerrit BoomsRegieassistenz: Julia KieferSprecherinnen und Sprecher: Victoria Trautmannsdorff, Hans-Gerd Kilbinger, Claudius Steffens, Sabrina Ceesay, Enno Kalisch, Friederike Linke, Glenn Goltz, Mi Hae LeeBesetzung: Ulrich KornTechnische Realisation: Werner Jäger, Barbara GöbelDramaturgie: Isabel PlatthausProduktion: WDR 2024Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5953473