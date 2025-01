US-Präsident Donald Trump hat noch am Tag seiner Amtseinführung mehrere Schritte gegen die Verbreitung von Elektroautos eingeleitet. So widerruft Trump das Ziel seines Vorgängers Joe Biden, dass bis 2030 die Hälfte der Neuwagen elektrisch sein sollen - und er blockiert die Fördergelder für Ladestationen. Trump unterzeichnete am ersten Tag im Amt mehrere Verordnungen ("Executive orders"), die Einfluss auf die Elektromobilität im Land haben. So nahm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...