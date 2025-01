Berlin (ots) -Die Exzellenzinitiative Klimaschutz-Unternehmen nimmt neue Mitglieder auf und freut sich über Ihre Bewerbung. Unternehmen aller Größen und Branchen, die Klimaschutz, Umweltschutz oder die Anpassung an die Klimakrise als strategisches Unternehmensziel verfolgen, können sich der Initiative anschließen. Das Bundeswirtschaftsministerium, das Bundesumweltministerium sowie die Deutsche Industrie- und Handelskammer rufen dazu auf, Teil des Netzwerks von Vorreitern im betrieblichen Klimaschutz zu werden. Der Bewerbungsschluss ist der 31. August 2025.Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz: "Die wirtschaftliche Transformation ist in vollem Gange. Die Investitionen in Erneuerbare Energien nehmen weltweit rasant zu. In Deutschland tragen sie mittlerweile maßgeblich zu unserer Versorgungssicherheit bei. Im Energiebereich, wie auch in anderen Branchen zeigt sich: Klimaschutz wird mehr und mehr eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit, auf dem heimischen wie auf dem Weltmarkt. Gleichzeitig ist das wirtschaftliche Umfeld nicht einfacher geworden. Deshalb ist es so wichtig, dass einzelne Unternehmen motiviert vorangehen und beweisen: Klimaschutzmaßnahmen lohnen sich finanziell und stärken unseren Standort. Der Austausch mit anderen Unternehmen, wie er im Netzwerk der Klimaschutz-Unternehmen stattfindet, trägt dabei maßgeblich zum Erfolg bei. Die Aufnahme in das Netzwerk lohnt sich also - und damit die Bewerbung!"Steffi Lemke, Bundesministerin für Umwelt- und Verbraucherschutz: "Die Auswirkungen der drängenden ökologischen Krisen unserer Zeit - Klimakrise, Artenaussterben und Verschmutzungskrise - sind riesige Herausforderungen und gefährden den Wohlstand in unserem Land. Wir brauchen möglichst viele Unternehmen, die in ambitionierten Klimaschutz und vorsorgende Klimaanpassung investieren. Im Netzwerk der Klimaschutz-Unternehmen kommen die besten Ideen für eine nachhaltigere Gestaltung der Geschäftsmodelle zusammen. Werden Sie Teil davon und machen Sie ihr Unternehmen zukunftsfähig - werden Sie als Klimaschutz-Unternehmen Vorreiter!"DIHK-Präsident Peter Adrian: "Klimaschutz ist branchenübergreifend ein wichtiger Bestandteil des Betriebsalltags und der Investitionsentscheidungen in vielen Unternehmen. Gleichzeitig wirft das angespannte wirtschaftliche Umfeld seine Schatten auch auf die Transformationsaktivitäten in der Wirtschaft. Umso wertvoller sind Vorbilder, die auch in schwierigen Zeiten zeigen: Investitionen in den betrieblichen Klimaschutz lohnen sich bei uns. Es sind Schlüsselinvestitionen in die Wettbewerbsfähigkeit und damit die Zukunft des eigenen Betriebes. Ein starkes Netzwerk hilft dabei. Engagierte Unternehmen profitieren vom gegenseitigen Erfahrungsaustausch und können gemeinsam Impulse für die Wirtschaft geben."Jörg Schmidt, Vorsitzender Klimaschutz-Unternehmen: "Vordenken, vorleben, vorangehen! Unter diesem Motto treiben die Klimaschutz-Unternehmen seit mehr als 15 Jahren die Transformation zu einem klimaneutralen Deutschland voran. Mit ihren Best-Practice-Beispielen zeigen unsere Mitglieder eindrucksvoll, dass Energie- und Ressourceneffizienzmaßnahmen im Unternehmen ein klarer Wettbewerbsvorteil sind. Unsere Mitglieder sind sich ihrer Verantwortung für den Erhalt der Vielfalt des Lebens auf unserem Planeten bewusst und unterstützen einander, um weitere Stellschrauben auf dem Weg zum klimaneutralen Unternehmen zu drehen. Bewerben Sie sich als Mitglied, profitieren Sie von unserem sehr aktiven Verbandsnetzwerk und bringen Sie gemeinsam mit uns den betrieblichen Klimaschutz weiter voran."Interessiert Klimaschutz-Unternehmen zu werden? Das Bewerbungsverfahren startet mit einem onlinebasierten Check, der eine schnelle Orientierung über die Bewerbungsaussichten gibt. Am Ende des Verfahrens entscheidet ein unabhängiges Expertengremium über die Aufnahme. Erfolgreiche Bewerber werden bei einer öffentlichen Veranstaltung aufgenommen und mit einer Urkunde von Bundeswirtschaftsministerium, Bundesumweltministerium und DIHK ausgezeichnet.Alle Informationen zum Bewerbungsverfahren finden Sie hier.Der Verband Klimaschutz-Unternehmen versteht sich als ein branchenübergreifendes Unternehmens-Netzwerk, das sich mit innovativen Lösungen für das Erreichen der klimapolitischen Ziele Deutschlands einsetzt. Teil der Exzellenzinitiative sind Unternehmen aller Größenklassen, die Klimaschutz, Umweltschutz oder die Anpassung an die Klimakrise als strategisches Unternehmensziel verfolgen. Mit ihren Best Practices zeigen die Klimaschutz-Unternehmen modellhaft, wie Energie- und Ressourceneffizienz sich im Sinne des Klimaschutzes umsetzen lassen.