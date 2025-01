Top-Bewertung: Analysten von CIBC World Markets sehen Aya als "Outperformer"

Anzeige / Werbung Die Analysten von CIBC World Markets stuften Aya Gold & Silver Inc. in ihrem Bericht vom November 2024 als "Outperformer" ein und bezeichneten das Unternehmen als eine der vielversprechendsten Silber-Investitionen. Besonders hervorgehoben wurden die ehrgeizigen Ziele, die Silberproduktion bis 2026 auf über 8 Millionen Unzen zu steigern, sowie die strategische Ausrichtung und die starke Marktposition im globalen Silbersektor. Die Analysten von CIBC World Markets stuften Aya Gold & Silver Inc. in ihrem Bericht vom November 2024 als "Outperformer" ein und bezeichneten das Unternehmen als eine der vielversprechendsten Silber-Investitionen. Besonders hervorgehoben wurden die ehrgeizigen Ziele, die Silberproduktion bis 2026 auf über 8 Millionen Unzen zu steigern, sowie die strategische Ausrichtung und die starke Marktposition im globalen Silbersektor. Zgounder-Mine: Wegbereiter für ein neues Produktionsniveau Die Zgounder-Silbermine sei nach Ansicht der Analysten das Schlüsselprojekt, das Aya Gold & Silver in die Liga der weltweit führenden Silberproduzenten führen könnte. Die fast abgeschlossene Kapazitätserweiterung ermögliche eine Verdreifachung der Verarbeitungsleistung - von 1,7 Millionen Unzen Silber im Jahr 2024 auf 6,6 Millionen Unzen im Jahr 2025 und über 8 Millionen Unzen im Jahr 2026. Dies stelle einen entscheidenden Meilenstein dar, da Aya laut Bericht das einzige Unternehmen im Coverage-Universum sei, das 100 % seiner Einnahmen aus Silber generiere.



Die Analysten würden erwarten, dass Zgounder im Jahr 2025 mehr als 100 Millionen US-Dollar an freiem Cashflow generieren könnte. Sie führten dies auf operative Exzellenz und die nachhaltige Ausrichtung des Projekts zurück. Dazu zähle auch eine neue 60-kV-Stromleitung, die das Werk mit erneuerbarer Energie versorge. Die All-In Sustaining Costs (AISC) könnten gleichzeitig auf etwa 13 US-Dollar pro Unze sinken. Damit wäre Aya als einer der kosteneffizientesten Produzenten der Branche positioniert. Boumadine: Erweiterung mit hohem Zukunftspotenzial Boumadine, eine polymetallische Lagerstätte, sei ein weiterer Schwerpunkt der Analysten. Intensive Explorationskampagnen hätten die Größe der Ressource auf 352 Millionen Unzen Silberäquivalent verdoppelt. Bohrergebnisse wiesen hochgradige Mineralisierungen auf, darunter Silber, Gold, Zink und Kupfer. Die Hauptzone sei inzwischen auf 5,4 Kilometer erweitert worden, wobei die Lagerstätte weiterhin in alle Richtungen offen bleibe. Die Analysten betonten, dass Boumadine langfristig entscheidend zur Ressourcensicherung und zur Wertsteigerung des Unternehmens beitragen könnte. Marktumfeld: Silbernachfrage auf Rekordhoch Die Analysten schilderten das derzeitige Marktumfeld als eine seltene Gelegenheit. Ein steigender Bedarf durch industrielle Anwendungen wie Solarzellen, 5G-Technologie und erneuerbare Energien treffe auf ein sinkendes Angebot. Die Silberbestände würden abnehmen, während die Produktion in traditionellen Abbauregionen zurückgehe. Vor diesem Hintergrund prognostiziere CIBC einen Silberpreis von 34,50 US-Dollar pro Unze bis 2025. Aya sei aufgrund seiner niedrigen Kostenstruktur und strategischen Projekte hervorragend aufgestellt, von dieser Entwicklung zu profitieren.





CIBC: Aya Gold & Silver mit Kursziel von 24 CAD CIBC bewertete Aya Gold & Silver Inc. mit einem Kursziel von 24 kanadischen Dollar innerhalb von 12 bis 18 Monaten, was einer beeindruckenden Steigerung von 74 % gegenüber dem damaligen Kurs von 12,93 kanadischen Dollar entspräche. Diese Einschätzung basiere auf einem Preis-Nettovermögenswert-Verhältnis (P/NAV) von 1,4 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis (P/CF) von 15. Die Analysten führten die Fortschritte bei der Zgounder-Mine und dem Boumadine-Projekt sowie die nachhaltige Kostenstruktur als Schlüsselfaktoren für das Aufwärtspotenzial an.

Szenarienanalyse: Chancen und Risiken Basis-Szenario: 24 CAD

Das Kursziel im Basis-Szenario stütze sich auf die Annahme eines Silberpreises von 28,77 US-Dollar im Jahr 2024, eines Anstiegs auf 34,50 US-Dollar im Jahr 2025 und einer langfristigen Stabilisierung bei 26 US-Dollar. Im Goldsektor sei eine schrittweise Erhöhung auf 2.600 US-Dollar im Jahr 2025 und eine langfristige Stabilisierung bei 1.975 US-Dollar vorgesehen. Aya profitiere in diesem Szenario von der Expansion der Zgounder-Mine, die eine Silberproduktion von über 8 Millionen Unzen bei all-in sustaining costs (AISC) von etwa 13 US-Dollar pro Unze ermöglichen soll.



Aufwärts-Szenario: 51 CAD

Im optimistischeren Szenario gingen die Analysten von einem Silberpreis von 48 US-Dollar und einem Goldpreis von 3.250 US-Dollar aus. Dieses Szenario würde sich durch signifikant höhere Einnahmen auszeichnen, die zusätzlich durch die Erschließung der erweiterten Ressourcen bei Boumadine und Zgounder verstärkt werden könnten.



Abwärts-Szenario: 6 CAD

Das Abwärtsrisiko spiegele eine deutliche Marktabschwächung wider, mit einem Silberpreis von nur 16 US-Dollar und einem Goldpreis von 1.550 US-Dollar. In einem solchen Szenario würden auch reduzierte Bewertungsmultiplikatoren die Einschätzung negativ beeinflussen. Strategische Vorteile in Marokko Marokko wurde im Bericht als eine der stabilsten und unterstützendsten Regionen für den Bergbau beschrieben. Aya profitiere von einer erstklassigen Infrastruktur, einer engen Zusammenarbeit mit staatlichen Unternehmen und politischer Unterstützung. Diese Faktoren könnten nicht nur die Effizienz steigern, sondern auch das Vertrauen von Investoren stärken. Zukunft als Marktführer im Silbersektor? Der Bericht zeichnete ein beeindruckendes Bild von Aya Gold & Silver. Die Analysten seien überzeugt, dass die erfolgreiche Expansion der Zgounder-Mine, die wachsenden Ressourcen bei Boumadine und die strategische Positionierung in einem attraktiven Marktumfeld Aya zu einem führenden Akteur im Silbersektor machen könnten. Aya sei in diesem Marktumfeld hervorragend aufgestellt, da das Unternehmen über eine erstklassige Kostenstruktur und ein Portfolio hochwertiger Projekte verfüge. Mit einer vollständig auf Silber fokussierten Strategie und einer geplanten Produktionssteigerung auf über 8 Millionen Unzen Silber jährlich könnten sich für Aya Gold & Silver langfristig erhebliche Wettbewerbsvorteile ergeben. Sichere dir deinen Platz - kostenlos und begrenzt! Klicke hier zum Anmelden Enthaltene Werte: XD0002746952,CA05466C1095

