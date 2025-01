© Foto: Carlos Osorio/AP/dpa - dpa-Bildfunk

Donald Trump ist am Montag in Washington D.C. als neuer Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt worden. Analysten und Marktteilnehmer erwarten, dass Trump seine politischen Ziele rasch umsetzen wird.In seiner Antrittsrede betonte er die "America-First"-Politik, die im Zentrum seiner vierjährigen Amtszeit stehen soll. Der Präsident plant eine Welle von Dekreten, um zentrale Vorhaben in Gang zu setzen. Laut Medienberichten sind einige schon unterzeichnet worden und weitere könnten folgen: Eskalation an Mexikos Grenze Trump erklärte an der mexikanischen Grenze den Notstand, um illegale Einwanderung zu stoppen. Zudem kündigte er Maßnahmen gegen automatische Staatsbürgerschaften für in den …