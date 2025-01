Krypto-Analyst prognostiziert: TRUMP steigt jetzt um 54 %

Nach einem volatilen Handelstag am gestrigen Tag bleibt dennoch ein größeres Sell-the-News bis dato aus. Die Amtseinführung von Donald Trump verlief aus Krypto-Perspektive unspektakulär. Für Aufregung sorgte der neue US-Präsident in den Tagen zuvor, als er und seine Frau eigene Meme-Coins launchten. Nachdem TRUMP in die Top 20 explodierte, gab es nun jüngst einen Rücksetzer. Dennoch leibt der folgende Krypto-Analyst bullisch und sieht ein intaktes Setup.

Bullisches Signal: TRUMP könnte jetzt um 54 % steigen

Der fallende Keil ist ein bullisches Chartmuster, das häufig in einem Abwärtstrend auftritt und auf eine mögliche Trendumkehr hindeutet. Die Formation wird durch zwei konvergierende Abwärtstrendlinien gebildet, die tiefere Hochs und tiefere Tiefs verbinden. Typischerweise nimmt das Handelsvolumen während der Formation ab, was auf eine nachlassende Verkaufsbereitschaft im Markt hindeutet. Ein Ausbruch über die obere Trendlinie gilt als starkes Kaufsignal und deutet darauf hin, dass die Käufer wieder die Kontrolle übernehmen.

$TRUMP seems to be forming a falling wedge on the lower time frames, suggesting a potential consolidation toward the apex before a rebound to $54. pic.twitter.com/mKiHO01bQq - Ali (@ali_charts) January 20, 2025

Der $TRUMP-Token bildet auf den kleineren Zeiteinheiten ein Falling Wedge, so der Analyst Ali Martinez. Ergo gibt es ein bullisches Muster, das auf eine mögliche Erholung hindeutet. Das Muster signalisiert oft eine vorübergehende Konsolidierung in Richtung der Spitze des Keils, bevor ein Ausbruch nach oben erfolgt. Sollte der Ausbruch gelingen, könnte ein Anstieg auf 54 US-Dollar möglich sein. Vom aktuellen Kurs liegt das Erholungspotenzial vorerst bei über 50 Prozent.

Solana erlebt Probleme: Ist Solaxy die Lösung?

Solana geriet in den letzten Tagen durch einen starken Ansturm auf Meme-Coins wie TRUMP und MELANIA unter erhebliche Belastung. Die immense Popularität dieser Coins führte zu einer extrem hohen Transaktionsrate, die die Netzwerkkapazität an ihre Grenzen brachte. Dies resultierte in einer Transaktionsfehlerquote von über 75 Prozent, da Bots das Netzwerk überfluteten und zahlreiche Transaktionen scheiterten. Dieses Problem verdeutlicht erneut die Skalierungsherausforderungen, mit denen Solana seit seiner Einführung zu kämpfen hat. Denn wieder einmal läuft es bei der Layer-1 Solana nicht rund.

Zum Solaxy Presale

Solaxy präsentiert sich nun als innovative Layer-2-Lösung im Solana-Ökosystem, um genau diese Probleme anzugehen. Das Projekt hat im Presale bereits rund 13 Millionen US-Dollar eingesammelt und verfolgt eine umfassende Strategie, die Skalierbarkeit und Netzwerkstabilität zu verbessern. Mithilfe einer Multi-Chain-Architektur und der Off-Chain-Datenverarbeitung sollen Transaktionen beschleunigt und Gebühren signifikant gesenkt werden. Diese Ansätze legen den Fokus von Solaxy auf Überlastungsprobleme von Solana, die häufig zu höheren Transaktionskosten, längeren Wartezeiten und Fehlfunktionen führen. Während bei Ethereum Layer-2 bereits etabliert sind, ist bei Solaxy der Ansatz noch neu.

Die Roadmap von Solaxy ist in vier Phasen gegliedert: Zunächst konzentriert sich das Projekt auf den Presale und den Aufbau einer aktiven Community. Im nächsten Schritt steht das Token Generation Event im Vordergrund, gefolgt von der Implementierung der Layer-2-Technologie mit erweiterten Multi-Chain-Funktionen. In der letzten Phase sollen Partnerschaften mit Schlüsselakteuren der Branche geschlossen werden, um die Bekanntheit als erste Solana-L2-Lösung zu steigern.

Der Erwerb der SOLX Token ist über ETH, USDT, BNB und Kreditkarten möglich. Teilnehmer können sich auf der offiziellen Website beteiligen, bevor eine weitere Preiserhöhung in 24 Stunden erfolgt. Ferner gibt es aktuell für mutige Früh-Investoren noch eine Staking-Rendite von knapp 300 Prozent APY.

Zum Solaxy Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.