Vonage, einer der weltweit führenden Anbieter von Cloud-Kommunikationslösungen, der Unternehmen dabei hilft, ihre digitale Transformation zu beschleunigen, und Teil von Ericsson (NASDAQ:ERIC), gab heute bekannt, dass er SOC 2 Typ II-Compliance für seine Vonage-Netzwerk-APIs erzielt hat. Vonage ist einer der ersten Anbieter von Netzwerk-APIs, der diese Zertifizierung erhält, was seinen Einsatz für Datensicherheit, operative Transparenz und Kundenvertrauen noch unterstreicht.

SOC 2 Typ II-Compliance ist ein strenger Sicherheitsstandard, der vom American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) entwickelt wurde, um die internen Kontrollen und Systeme eines Unternehmens zur Sicherstellung von Datensicherheit, Verarbeitungsintegrität, Datenschutz, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit zu bewerten. Er validiert auf unabhängige Weise, dass Vonage die erforderlichen Kontrollen zum Schutz sensibler Daten, Erkennen von Anomalien in seinem Ökosystem und schnellen Wiederherstellen der Funktionalität im unwahrscheinlichen Fall eines Vorfalls implementiert hat. Abgesehen vom Schutz der Netzwerk-APIs spielen diese Maßnahmen eine wichtige Rolle beim Schutz der Kundschaft vor umfassenderen Bedrohungen wie Betrug oder Identitätsdiebstahl. Durch den Schutz sensibler Daten hilft Vonage dabei, zu verhindern, dass böswillige Akteure sich als eine andere Person ausgeben oder unbefugten Zugriff auf persönliche und finanzielle Angaben erhalten, wodurch sowohl in digitalen als auch in realen Umgebungen für Vertrauen und Sicherheit gesorgt wird.

"Die Erzielung der SOC 2 Typ II-Compliance zeigt die robuste Sicherheitsinfrastruktur und die Einhaltung der höchsten Industriestandards durch Vonage", sagte Andy Ulrich, Chief Information Security Officer bei Vonage. "Diese Zertifizierung zeigt, dass Organisationen, die eine Partnerschaft mit Vonage eingehen, mit einem zuverlässigen führenden Anbieter zusammenarbeiten, für den Sicherheit, Datenschutz und Kundenerfolg an erster Stelle stehen. Die Netzwerk-APIs von Vonage kombinieren Innovation, Flexibilität und Sicherheit und ermöglichen es Entwicklern auf diese Weise, sichere Applikationen schneller zu entwickeln, und geben gleichzeitig Unternehmen die Gewissheit, dass für Datenschutz und Betrugsprävention gesorgt ist."

Angesichts der Tatsache, dass die weltweiten Durchschnittskosten einer Datenschutzverletzung im Jahr 2024 4,88 Millionen USD erreicht haben, benötigen Unternehmen die Gewissheit, dass ihre sensiblen Informationen geschützt sind. SOC 2 Typ II-Compliance entwickelt sich rasch zum Goldstandard für Cloud-Service-Anbieter. Mit der Zertifizierung wird nicht nur die Konzeption der Sicherheitskontrollen eines Unternehmens bewertet, sondern auch deren betriebliche Effizienz im Zeitverlauf. Dies wird durch ein unabhängiges Audit geprüft.

"Aufgrund des Wechsels von transaktionsbezogener, einseitiger Kommunikation hin zu umfangreicher, ansprechender CX, gekoppelt mit der zunehmenden Ausgereiftheit der Cyberbedrohungen, müssen Organisationen stärkere Sicherheitsmechanismen implementieren", sagte Raul Castanon, Sr. Research Analyst, Business Communications and Customer Experience bei S&P Global Market Intelligence. "In unserer Voice of the Enterprise (VotE): Customer Experience Commerce, Merchant Study 2024, haben viele Organisationen eine Zunahme betrügerischer Aktivitäten im letzten Jahr berichtet, darunter Zahlungsbetrug (44 %) und Betrug mit Neukonten (34 %). Da sich Cyberbedrohungen ständig weiterentwickeln, erfüllen herkömmliche Authentifizierungsmethoden nicht mehr die Anforderungen zur Sicherstellung sicherer digitaler Erfahrungen. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung per SMS gibt es seit mehr als 20 Jahren, und sie wird weithin von Banken und anderen Unternehmen eingesetzt. Sie ist jedoch Angriffen wie SIM-Swapping ausgesetzt."

"Mobilnetzwerkbetreiber versuchen jetzt, API-basierte Open-Network-Dienste bereitzustellen, um diese Schwachstellen mit erweiterten Authentifizierungsmethoden zu beheben. Dazu gehören Netzwerkauthentifizierung, ein Service von Mobilnetzwerkbetreibern, der Netzwerksignale wie stille Authentifizierung, SIM-Swap, Roaming und Indikatoren für Gerätestatus und Kontostatus übermittelt, um das Risiko zu bewerten, das der Zugriff auf ein digitales Konto durch einen Benutzer darstellen könnte. Darüber hinaus kann die Netzwerkauthentifizierung Organisationen dabei helfen, das richtige Gleichgewicht zwischen Sicherheit und einwandfreier Benutzererfahrung zu finden. Gemäß unserer oben genannten VotE: Customer Experience Commerce, Merchant Study ist die Erreichung dieses Gleichgewichts für viele Unternehmen weiterhin eine wichtige Herausforderung. Mehr als die Hälfte (59 %) der teilnehmenden Organisationen sagten, dass es aufgrund ihrer Betrugspräventionsmaßnahmen schwierig ist, eine gute CX zu bieten1

Für Kunden der Netzwerk-APIs von Vonage bedeutet SOC 2 Typ II-Compliance Folgendes:

Verbesserte Datensicherheit : Es sind alle erforderlichen Kontrollen zum Schutz vor unberechtigtem Datenzugriff vorhanden.

: Es sind alle erforderlichen Kontrollen zum Schutz vor unberechtigtem Datenzugriff vorhanden. Erkennung von Anomalien : Durch kontinuierliche Überwachung des gesamten Ökosystems werden Sicherheitsvorfälle schnell erkannt.

: Durch kontinuierliche Überwachung des gesamten Ökosystems werden Sicherheitsvorfälle schnell erkannt. Schnelle Wiederherstellung: Systeme und Operationen lassen sich im Falle eines Vorfalls zügig wiederherstellen.

Die Netzwerk-APIs von Vonage, die auf CAMARA-Standards basieren, einer Open-Source-Initiative innerhalb der Linux Foundation, transformieren die Innovationsmöglichkeiten für Entwickler, Unternehmen und Bediener. Diese APIs geben Entwicklern auf der ganzen Welt direkten und einfachen Zugriff auf erweiterte Netzwerkfunktionen und fördern auf diese Weise die Erstellung kreativer neuer Services und Applikationen, die die Kundeninteraktion neu definieren. Dazu gehören:

Betrugsprävention und Sicherheit : Die Netzwerk-APIs von Vonage bieten stabile Tools zum Schutz von Benutzern und Unternehmen vor betrügerischen Aktivitäten. Diese APIs nutzen erweiterte Funktionen und ermöglichen dadurch eine sichere und nahtlose Benutzerauthentifizierung sowie Betrugserkennung in Echtzeit, um Risiken zu minimieren und sensible Informationen zu schützen.

: Die Netzwerk-APIs von Vonage bieten stabile Tools zum Schutz von Benutzern und Unternehmen vor betrügerischen Aktivitäten. Diese APIs nutzen erweiterte Funktionen und ermöglichen dadurch eine sichere und nahtlose Benutzerauthentifizierung sowie Betrugserkennung in Echtzeit, um Risiken zu minimieren und sensible Informationen zu schützen. Verbesserte Interaktion mit Kunden : Mit den Netzwerk-APIs von Vonage können Entwickler innovative Services entwickeln, die die Interaktion zwischen Unternehmen und Kundschaft neu definieren. Von der Optimierung von Kommunikationskanälen bis hin zur Schaffung personalisierter Erfahrungen ebnen diese Funktionalitäten den Weg für bedeutendere und wirkungsvollere Kundeninteraktionen.

: Mit den Netzwerk-APIs von Vonage können Entwickler innovative Services entwickeln, die die Interaktion zwischen Unternehmen und Kundschaft neu definieren. Von der Optimierung von Kommunikationskanälen bis hin zur Schaffung personalisierter Erfahrungen ebnen diese Funktionalitäten den Weg für bedeutendere und wirkungsvollere Kundeninteraktionen. Effiziente Workflow-Automatisierung : Die Netzwerk-APIs von Vonage können Unternehmen dabei helfen, wichtige Prozesse zu automatisieren, wodurch Zeit gespart und mehr Präzision erzielt wird. Diese Fähigkeiten optimieren den Betrieb und führen zu reaktionsschnelleren und zuverlässigeren Systemen bei weniger manuellem Aufwand.

: Die Netzwerk-APIs von Vonage können Unternehmen dabei helfen, wichtige Prozesse zu automatisieren, wodurch Zeit gespart und mehr Präzision erzielt wird. Diese Fähigkeiten optimieren den Betrieb und führen zu reaktionsschnelleren und zuverlässigeren Systemen bei weniger manuellem Aufwand. Skalierbare Entwicklung von Applikationen: Entwickler können in die Lage versetzt werden, Applikationen zu entwickeln, die die wachsenden Kundenanforderungen erfüllen. Indem sie Zugriff auf erweiterte Netzwerkfunktionen geben, unterstützen sie Wachstum und Anpassungsfähigkeit und sorgen für Skalierbarkeit, ohne Leistung oder Qualität zu schmälern.

Entwickler können in die Lage versetzt werden, Applikationen zu entwickeln, die die wachsenden Kundenanforderungen erfüllen. Indem sie Zugriff auf erweiterte Netzwerkfunktionen geben, unterstützen sie Wachstum und Anpassungsfähigkeit und sorgen für Skalierbarkeit, ohne Leistung oder Qualität zu schmälern. Erkenntnisse und Analysen in Echtzeit: Die Netzwerk-APIs von Vonage ermöglichen auch eine umfangreiche Datenüberwachung, wodurch nützliche Erkenntnisse gewonnen werden. Unternehmen können Performance-Kennzahlen, Kundenverhalten und Netzwerknutzung in Echtzeit nachverfolgen, was intelligentere Entscheidungen und bessere Ergebnisse fördert.

Diese Fähigkeiten sorgen dafür, dass Entwickler, Unternehmen und Bediener die erforderlichen Tools besitzen, um sicher und effektiv zu innovieren. Die Netzwerk-APIs von Vonage erhöhen nicht nur die Sicherheit, sondern verbessern auch die Interaktion, die Effizienz und das Wachstum in der dynamischen Business-Landschaft von heute.

Peter Arbitter, Senior Vice President von MagentaBusiness API (MACE) bei Deutsche Telekom, sagte: "Die Erzielung der SOC 2 Typ II-Compliance seitens Vonage ist ein wesentlicher Meilenstein und ein wichtiger Schritt hin zur Erfüllung der strengen Anforderungen von Branchen wie Bankwesen und Finanzdienstleistungen. Wir bei Deutsche Telekom wissen Partner zu schätzen, die ein stetiges Engagement für Datensicherheit und operationelle Exzellenz an den Tag legen und uns eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ermöglichen. Die Einhaltung dieses Goldstandards für Compliance seitens Vonage verbessert nicht nur das Sicherheitsframework, das seine Netzwerk-APIs bieten, sie stellt auch sicher, dass Unternehmen insbesondere in stark regulierten Bereichen vertrauensvoll innovieren können. Zusammen befähigen wir Organisationen, wirkungsvolle und sichere digitale Erfahrungen für ihre Kunden zu schaffen."

Vonage investiert in das Benchmarking seiner Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen und besitzt verschiedene Zertifizierungen für seine Produktreihen, die von Dritten unabhängig getestet und geprüft werden, einschließlich ISO 27001, PCI-DSS, SOC, HIPAA, HITECH, HITRUST und CSA STAR. Vonage erfüllt über die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zudem globale Datenschutzstandards.

Weitere Informationen zu den Netzwerk-APIs von Vonage finden Sie unter www.vonage.com/network-apis.

Über Vonage

Vonage, einer der führenden Anbieter von Cloud-Kommunikationslösungen, hilft Unternehmen dabei, ihre digitale Transformation zu beschleunigen, indem er ihnen ein umfassendes Angebot an Engagement-Lösungen bietet, mit denen sie umfangreichere, persönlichere und bedeutsamere Kommunikationen für Kundschaft und Mitarbeitende ermöglichen können.

Mit den Unified Communications as a Service(UCaaS)- und Contact Center as a Service(CCaaS)-Lösungen von Vonage können Unternehmen ihre Arbeits- und Kommunikationsweise standortunabhängig gestalten. Das voll programmierbare Communications Platform as a Service(CPaaS)-Angebot von Vonage ermöglicht Entwicklern unter Verwendung von Kommunikations-APIs die Integration von Video-, Voice-, Chat-, Messaging-, KI- und Verifizierungsfunktionen in vorhandene Produkte, Workflows und Systeme. Unter Nutzung der Möglichkeiten des Netzwerks wird das CPaaS von Vonage auf neue Netzwerkfunktionen in Form von APIs erweitert, mit denen Entwicklern auf der ganzen Welt geholfen wird, neue, erweiterte Applikationen zu schaffen, die es Unternehmen ermöglichen, ihr Geschäft neu zu konzipieren, Kundenerfahrungen zu verbessern und wirkungsvollere Interaktionen zu erzielen.

Vonage ist eine 100%ige Tochtergesellschaft von Ericsson (NASDAQ: ERIC) und ein Geschäftsfeld innerhalb des Ericsson-Konzerns mit der Bezeichnung Business Area Global Communications Platform. Folgen Sie uns auf LinkedIn (linkedin.com/company/Vonage/) oder werden Sie Vonage-Fan auf Facebook (facebook.com/vonage). Abonnieren Sie uns auf YouTube: youtube.com/vonage.

