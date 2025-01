Die Aktie des Pharma-Verpackungsspezialisten sind am Dienstag am MDAX-Ende in Richtung Rekordtief unterwegs. Die Analysten der Bank of America haben die Titel von "Kaufen" auf "Verkaufen" heruntergestuft. Rund sechs Prozent hat die Schott-Pharma-Aktie am Dienstag Vormittag verloren. Mit 23,70 Euro ist der Wert nicht mehr weit vom Rekordtief vom 22. Dezember bei 22,84 Euro entfernt. Vor knapp einem Jahr, am 29. Februar 2024, markierten die Titel noch einen Höchststand bei 43 Euro. Auslöser für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...