Kali Metals enthüllt Goldanomalie bei Marble Bar

Kali Metals hat eine Erweiterung einer Goldanomalie auf seinem Marble Bar-Projekt in der Pilbara-Region bekannt gegeben. Das Unternehmen erklärte, dass die Anomalie durch neue Analysen um 80 % auf 9,5 Kilometer verlängert werden konnte. Goldanomalie um 80 % erweitert Durch die Neubewertung von 619 historischen Bodenproben konnte die Länge der Anomalie von 5,1 auf 9,5 Kilometer erhöht werden. Die Analyse dieser Proben, die ursprünglich nicht auf Gold getestet worden waren, führte zur Entdeckung zweier Schlüsselgebiete: den Tiger- und Sherman-Prospekten. Dort wurden goldhaltige Quarzadern von bis zu 7 Metern Breite und 120 Metern Länge gefunden. Diese weisen Goldgehalte von bis zu 4,0 Gramm pro Tonne auf, was sie zu äußerst attraktiven Zielen für künftige Bohrprogramme machen könnte.



Paul Adams, Managing Director von Kali Metals, hob die Bedeutung der Ergebnisse hervor. Er erklärte, dass bislang nur ein kleiner Teil der Anomalie kartiert worden sei und das Unternehmen in den kommenden Monaten weitere potenzielle Bohrziele identifizieren wolle. Die Karte zeigt die Goldanomalien des Marble Bar-Projekts von Kali Metals. Fokuswechsel auf Goldexploration Das Marble Bar-Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 42 Quadratkilometern und liegt in einem geologisch vielversprechenden Gebiet, etwa 30 Kilometer östlich der Stadt Marble Bar. Die Region ist bekannt für ihre Goldvorkommen, und Kali Metals kündigte an, seinen Explorationsschwerpunkt verstärkt auf Gold zu legen, während Lithium weiterhin eine sekundäre Rolle spielen werde. Zusammenarbeit mit SQM und künftige Pläne Parallel zu dieser Entdeckung vertieft Kali Metals seine Partnerschaft mit SQM Australia, einem führenden Unternehmen in der Lithiumindustrie. Diese Kooperation umfasst Investitionen von bis zu 4,25 Millionen AUD in Projekte in der Pilbara-Region. Kali Metals betonte jedoch, dass es die Kontrolle über das Marble Bar-Projekt vollständig behalte. Ausblick In den nächsten Monaten plant das Unternehmen, die Anomalien weiter zu kartieren und detaillierte Probenanalysen durchzuführen. Ziel sei es, konkrete Bohrziele zu definieren und eine erste Explorationskampagne zu starten. Die Entdeckung dieser Goldanomalie könnte nach Unternehmensangaben einen wichtigen Schritt für Kali Metals darstellen. Mit einer klaren Strategie, finanzieller Stärke und einer erfolgversprechenden Partnerschaft positioniere sich das Unternehmen als aufstrebender Akteur in der Explorationsbranche. Enthaltene Werte: US8336351056,XD0002747026,AU0000305468

