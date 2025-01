Donald Trump - Amtsantritt des neuen US-Präsidenten

Werbung







Gestern wurde Donald Trump offiziell als 47. US-Präsident vereidigt.



Während seiner Amtsantrittsrede verkündete Trump die Absicht seine Agenda möglichst schnell umsetzen zu wollen. In den ersten Stunden seiner Präsidentschaft unterzeichnete er bereits einige Dekrete, unter anderem zum Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Außerdem erklärte er einen nationalen Notstand im Energiesektor und möchte die Förderung von Gas und Öl wieder steigern.



Für Deutschland sind auch Trumps Aussagen hinsichtlich Handelszöllen wichtig. Bereits während des Wahlkampfs kündigte Trump an Zölle auf Importe erheben zu wollen, die zur US-Staatsfinanzierung verwendet werden sollen. Für die exportorientierte deutsche Wirtschaft wären solche Zölle eine Beeinträchtigung. Die genauen Auswirkungen auf die Wirtschaft und den deutschen Leitindex DAX® bleiben abzuwarten, auch weil die konkreten Pläne von Trump hinsichtlich Zöllen noch ungewiss sind. Zunächst hat Trump Bundesbehörden angewiesen die Handelsbeziehungen zu China, Kanada und Mexiko zu bewerten. Gestern übersprang der DAX® die Marke von 21.000 Punkten und erreichte zwischenzeitlich ein neues Rekordhoch von 21.054,60 Punkten.









Quelle: HSBC